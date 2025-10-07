Language
    एक दिन की थाना प्रभारी बनी 12वीं की छात्रा, इस मामले में शि‍कायत सुनते ही तुरंत द‍िया FIR दर्ज करने का आदेश

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:56 PM (IST)

    मिशन शक्ति के तहत 12वीं की छात्रा अंशिता को एक दिन के लिए प्रेमनगर थाना प्रभारी बनाया गया। जनसुनवाई में एक महिला ने दहेज उत्पीड़न की शिकायत की जिस पर अंशिता ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। उन्होंने थाने का निरीक्षण भी किया। मिशन शक्ति के तहत यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

    प्रेमनगर थाने में जन सुनवाई करती अंशिता। सौ- पुलिस

    जागरण संवाददाता, बरेली। मिशन शक्ति के तहत जीआरएम स्कूल की 12वीं की छात्रा अंशिता को एक दिन का प्रेमनगर थाना प्रभारी बनाया गया। अंशिता ने इस एक दिन में न सिर्फ थाने का निरीक्षण किया बल्कि जनसुनवाई भी की। थाने पहुंची एक महिला की आपबीती सुनने के बाद उन्होंने आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखने के भी आदेश दिए। अंशिता के आदेश पर चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है।

    मिशन शक्ति के तहत बरेली पुलिस हर दिन कुछ न कुछ नए काम कर रही है। मंगलवार को अशोक नगर निवासी जीआरएम स्कूल की छात्रा अंशिता को प्रेमनगर थाना प्रभारी बनाया गया। अंशिता जनसुनवाई कर रही थी उसी दौरान बारादरी के हजियापुर निवासी कशिश थाने पहुंची।

    उन्होंने अंशिता को बताया कि उनकी शादी पिछले वर्ष प्रेमनगर के अशरफ खां छावनी मुजाहिद खां से हुई थी। आरोप था कि ससुराल वाले कम दहेज को लेकर ताना मारते और उत्पीड़न करते थे। सास शाईस्ता, ससुर शाहिद खां और ननद उमरा भी कशिश के साथ मारपीट करती। कशिश ने बताया कि जब उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया तो ससुरालियों का उत्पीड़न और बढ़ गया।

    17 अगस्त को ससुरालियों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। किसी तरह से लोगों ने समझौता कराकर वापस भेज दिया। 29 अगस्त को एक समारोह में जाने के लिए कशिश ने जब अपने जेवर मांगे तो ससुरालियों ने मारपीट कर सीढ़ियों से धक्का दिया और बाहर निकाल दिया।

    कशिश की आपबीती सुनने के बाद अंशिता ने तत्काल ही उसके शिकायती पत्र पर प्राथमिकी लिखने के आदेश दिए। मामले में प्रेमनगर थाने में चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है। इसी के साथ अंशिता ने पैदल गश्त, लोगों से बातचीत और थाने का निरीक्षण भी किया।

    मिशन शक्ति के तहत लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को जीआरएम स्कूल की छात्रा को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया था। -  अंशिका वर्मा, नोडल अधिकारी, मिशन शक्ति