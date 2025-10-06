एक दिन की DM बनीं वैष्णवी ने निकाला समस्या का हल, 80 छात्राओं को बनाया गया अलग-अलग विभागों का अधिकारी, देखें फोटो

जागरण संवाददाता, मेरठ। मिशन शक्ति विशेष अभियान 5.0 के तहत सोमवार को स्कूली छात्राओं को डीएम, एडीएम और सीडीओ बनाया गया। डीएम बनी वैष्णवी ने दोपहर तक पांच शिकायते सुनीं, जिसमें से एक महिला की पार्किंग की समस्या का थाना प्रभारी रेलवे रोड को आदेश करके समस्या हल करने के आदेश दिए।

एडीएम एफ बनी सानिया के सामने एक बैंककर्मी अपने मुकदमे को लेकर पहुंचे, जिसके बाद सानिया ने उनकी पूरी समस्या सुनी।

और फिर कहा कि यह समस्या कोर्ट में सुनवाई से जुड़ी है, जब वह कोर्ट में बैठेंगी तो सुनवाई करेंगी।

सीडीओ बनी शैली के सामने एक बुजुर्ग महिला गांव में सड़क बनाने का प्रकरण लेकर पहुंची। महिला ने बताया कि उनके गांव की सड़क टूटी पड़ी है।

जिसके बाद छात्रा सीडीओ ने बीडीओ को सड़क बनवाने के निर्देश दिए। निर्माण को मानक के अनुसार और समय पर पूरा करने को भी कहा।

एडीएम ई बनी आराध्य शर्मा ने छुट्टी की अर्जी लेकर आए कर्मचारी की छुट्टी मंजूर की।

आराध्य शर्मा ने अन्य कई लोगों की समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने इन समस्याओं के त्वरित समाधाम के लिए अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश भी दिए।

एक दिन की एडीएम सिटी बनी मानसी ने जमीन संबंधी तीन समस्याओं को बहुत ध्यान से सुना। एक किसान की जमीन से कब्जा हटाने के लिए मानसी ने तहसीलदार को आदेश किए।

सोमवार को करीब 80 छात्राओं को एक दिन के लिए अलग-अलग विभागों की अधिकारी बनाया गया है। जिसकी मॉनिटरिंग जिला प्रोबेशन अधिकारी कर रही हैं।