किसानों ने भरी हुंकार, 4 जनवरी को बझैड़ा खुर्द में होगी महापंचायत; ये हैं प्रमुख मांगें

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में रिलायंस पावर प्रोजेक्ट परियोजना से प्रभावित किसानों ने हुंकार भरते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों की लड़ाई लड़ रहे महाराणा संग्राम सिंह किसान कल्याण समिति ने किसानों की समस्याओं को लेकर आगामी 4 जनवरी को बझैड़ा खुर्द गांव में महापंचायत आयोजित करने का एलान किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महापंचायत के माध्यम से किसान अपनी पीड़ा और मांगें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। समिति के अध्यक्ष मंगू सिंह राणा ने कहा कि यह आंदोलन केवल जमीन का नहीं, बल्कि किसानों के आत्मसम्मान, अधिकार और भविष्य से जुड़ा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि अनैतिक व गलत तरीके से किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द किए जाने के बावजूद आज तक किसानों के नाम भूलेखों में दर्ज नहीं किए गए हैं। आंदोलन के दौरान किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, जो आज तक वापस नहीं हुए है।