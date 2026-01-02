Language
    किसानों ने भरी हुंकार, 4 जनवरी को बझैड़ा खुर्द में होगी महापंचायत; ये हैं प्रमुख मांगें

    By Rahul Gahlot Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:28 PM (IST)

    हापुड़ में रिलायंस पावर प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों ने 4 जनवरी को बझैड़ा खुर्द में महापंचायत बुलाई है। महाराणा संग्राम सिंह किसान कल्याण समिति के ने ...और पढ़ें

    बझेड़ा में आयोजित बैठक के दौरान मंगू सिंह। समिति

    संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में रिलायंस पावर प्रोजेक्ट परियोजना से प्रभावित किसानों ने हुंकार भरते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों की लड़ाई लड़ रहे महाराणा संग्राम सिंह किसान कल्याण समिति ने किसानों की समस्याओं को लेकर आगामी 4 जनवरी को बझैड़ा खुर्द गांव में महापंचायत आयोजित करने का एलान किया है।

    महापंचायत के माध्यम से किसान अपनी पीड़ा और मांगें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। समिति के अध्यक्ष मंगू सिंह राणा ने कहा कि यह आंदोलन केवल जमीन का नहीं, बल्कि किसानों के आत्मसम्मान, अधिकार और भविष्य से जुड़ा है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि अनैतिक व गलत तरीके से किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द किए जाने के बावजूद आज तक किसानों के नाम भूलेखों में दर्ज नहीं किए गए हैं। आंदोलन के दौरान किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, जो आज तक वापस नहीं हुए है।

    मंगू सिंह राणा ने कहा कि किसानों ने कानून के दायरे में रहकर संघर्ष किया, लेकिन आज भी न्याय नहीं मिला। जब तक जमीन किसानों के नाम दर्ज नहीं होगी और झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

    महापंचायत से पहले शुक्रवार को किसान एसडीएम धौलाना से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराएगा। यदि प्रशासनिक स्तर पर समाधान नहीं निकला तो महापंचायत के बाद आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

    किसानों का कहना है कि यह लड़ाई किसी एक गांव या व्यक्ति की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व और अधिकारों की है।

    इस बैठक में मनोज भारद्वाज, सतपाल राघव, विजयपाल सिंह, कंछी सिंह, रामेन्द्र सिंह, श्यामी सिंह, रिछपाल सिंह, कुमारपाल सिंह, हंसराज सिंह, जयदेव सिंह, सुरेन्द्र सिंह, सोनू, ओमप्रकाश, राहुल, रामभूल सिंह, सतवीर सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।