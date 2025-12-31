महिला का नोटों से भरा बैग लेकर फरार हुआ टेंपो ड्राइवर, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई; अब SP के आदेश पर केस दर्ज

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली नगर क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। थ्रीव्हीलर में बैठी महिला का बैग ड्राइवर ही लेकर फरार हो गया। थैले में एक लाख रुपये रखे हुए थे। इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर महिला ने एसपी से शिकायत की। अब एसपी के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर रोड चौपला की ओमवती ने बताया कि 24 दिसंबर को वह थ्रीव्हीलर में सवार होकर अपनी बेटी के पास जा रही थी। उसके पास एक लाख रुपये थे, जो एक थैले में रखे हुए थे।

