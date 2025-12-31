महिला का नोटों से भरा बैग लेकर फरार हुआ टेंपो ड्राइवर, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई; अब SP के आदेश पर केस दर्ज
हापुड़ में एक महिला का बैग थ्रीव्हीलर चालक लेकर फरार हो गया, जिसमें एक लाख रुपये थे। पीड़िता ओमवती ने बताया कि 24 दिसंबर को तहसील चौपला पर उतरते समय उ ...और पढ़ें
केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली नगर क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। थ्रीव्हीलर में बैठी महिला का बैग ड्राइवर ही लेकर फरार हो गया। थैले में एक लाख रुपये रखे हुए थे।
इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर महिला ने एसपी से शिकायत की। अब एसपी के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर रोड चौपला की ओमवती ने बताया कि 24 दिसंबर को वह थ्रीव्हीलर में सवार होकर अपनी बेटी के पास जा रही थी। उसके पास एक लाख रुपये थे, जो एक थैले में रखे हुए थे।
कोतवाली क्षेत्र के तहसील चौपला पर पहुंचने के बाद पीड़िता थ्रीव्हीलर से नीचे उतर गई। मगर रुपयों से भरा थैला थ्रीव्हीलर में रह गया। जब महिला को थैले की याद आई, तब तक चालक मौके से फरार हो गया।
पीड़िता ने शोर मचाया और आसपास के लोगों की मदद से चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। पीड़िता ने सबसे पहले कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़िता ने एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह को शिकायती पत्र सौंपा।
यह भी पढ़ें- पुलिस मुठभेड़ में तेल चोर गिरोह का फरार बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
एसपी ने बताया के मामले में बाबूगढ़ थाने में आरोपी चालक संजीव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। संजीव की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।