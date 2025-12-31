पुलिस मुठभेड़ में तेल चोर गिरोह का फरार बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
मुजफ्फरनगर में शाहपुर पुलिस और तेल चोर गिरोह के बदमाश शहजाद के बीच मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसक ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाना पुलिस व बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से तेल चोर गिरोह का बदमाश घायल हो गया।
शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गत एक दिसंबर को सड़क किनारे खड़े टेंकरो से तेल चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा था। तब हसनैन पुत्र रशीद निवासी सिवाल खास थाना जानी मेरठ, अनवर पुत्र शहीद निवासी हर्रा थाना सरूरपुर मेरठ, इस्तकार पुत्र तहमुर निवासी खीचरा थाना धौलाना हापुड़, प्रवीण पहलवान पुत्र तेजपाल निवासी गढ़ी नौबाद थाना भौरकलां मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया था।
इस गिरोह में शामिल हापुड़ जनपद के थाना धौलाना के गांव शेखपुर खीचरा निवासी शहजाद पुत्र खलील फरार हो गया था।
सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सोमवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपित शहजाद को धनायन मार्ग पर गांव सोरम जाने वाली पुलिया पर खड़ा है।
पुलिस ने घेराबंदी की, तो आरोपित ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। जिसमें पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को सीएचसी पर भर्ती कराया।
सीओ ने बताया कि घायल बदमाश के विरुद्ध कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस घायल बदमाश के आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रही है। मंगलवार दोपहर आरोपित को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
