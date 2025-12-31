Language
    हापुड़ में फोन कॉल के जाल में फंसा पीपलबंदपुर का किसान, बैंक खाते से 9.72 लाख रुपये की ठगी

    By Keshav TyagiEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:58 AM (IST)

    Hero Image


    केशव त्यागी, हापुड़। जिले में साइबर ठगी की एक और वारदात सामने आई है। जिसमें साइबर ठगों ने फोन काल कर पिलखुवा क्षेत्र के गांव पीपलबंदपुर के बिजेंद्र सिंह को झांसे में ले लिया। बाद में उसके बैंक खाते से 9.72 लाख रुपये साफ कर दिए। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना साइबर क्राइम पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में पिलखुवा क्षेत्र के गांव पीपलबंदपुर के बिजेंद्र सिंह ने बताया कि एक्सिस बैंक की पिलखुवा शाखा में खाता है। 23 दिसंबर को उसके पास अज्ञात नबर से एक फोन काॅल आया। काल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को बैंक का कर्मचारी बताकर पीड़ित को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। इसके बाद आरोपित ने पीड़ित से बैंक संबंधी जानकारी प्राप्त कर ली।

    इसके बाद आरोपी ने व्यक्ति के बैंक खाते से 9.72 लाख रुपये साफ कर दिए। ठगी की जानकारी पीड़ित को मोबाइल नंबर पर रुपये निकले जाने के संबंध में आए मैसेज मिलने के बाद हुई। पीड़ित ने तुरंत बैंक पहुंचकर अपना खाता सीज कराया।

    बाद में थाना साइबर क्राइम में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थाना साइबर क्राइम प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों को पकड़कर रुपयों को वापस कराया जाएगा।

