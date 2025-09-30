कार से उतर सीधे खेतों में पहुंचे SP, अनोखा नजारा देख हर कोई हैरान और महिलाएं खूब कर रही तारीफ

हापुड़ के बाबूगढ़ में एसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने खेतों में काम कर रही महिलाओं से मिलकर उन्हें मिशन शक्ति के बारे में जागरूक किया। उन्होंने महिलाओं को आपातकालीन नंबरों की जानकारी दी और उनकी समस्याओं जैसे शराब की लत और घरेलू हिंसा पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एसपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके।

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में बछलौता नहर के किनारे सोमवार को उस वक्त अनोखा नजारा देखने को मिला, जब एसपी ज्ञानेंद्र सिंह अपनी कार से उतरकर खेतों में काम कर रही महिलाओं के बीच पहुंच गए।

उन्होंने मिशन शक्ति के पांचवें चरण के तहत महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जागरूक किया। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने महिलाओं को आपातकालीन नंबर डायल 112 (पुलिस), 1076 (महिला हेल्पलाइन), 108 (एंबुलेंस) और 102 (स्वास्थ्य सेवाएं) के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने महिलाओं को न केवल अपनी सुरक्षा के लिए इन नंबरों का उपयोग करने की सलाह दी, बल्कि यह भी प्रेरित किया कि वह आत्मनिर्भर बनें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें।

इस दौरान महिलाओं ने अपनी दो प्रमुख समस्याएं साझा कीं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आम हैं। पहली, उनके पति शराब के आदी हैं। उनकी मेहनत की कमाई छीनकर उसे शराब में उड़ा देते हैं। दूसरी, पति-पत्नी के बीच आए दिन होने वाले झगड़े, जो घरेलू हिंसा का रूप ले लेते हैं।