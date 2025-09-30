Language
    भाजपा नेता के घर में चोरी की वारदात, मौके से मिली ईंट ने किया ये इशारा और जांच में जुटी पुलिस

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:24 PM (IST)

    हापुड़ के सिंभावली में भाजपा नेता के घर चोरी हो गई। चोर नकदी मोबाइल और अन्य सामान ले गए। पीड़ित प्रदीप भाटी ने पुलिस को सूचित किया। उनके परिवार के सदस्यों ने सुबह सिरदर्द की शिकायत की। घर के पास ईंट मिलने से आशंका है कि चोर बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    भाजपा नेता के मकान से नगदी व सामान चोरी। जागरण

    संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ जनपद में सिंभावली के बक्सर गांव में रहने वाले भाजपा नेता के मकान में अज्ञात चोरों ने रविवार की रात को चोरी की वारदात की है। चोर एक मोबाइल, नगदी और अन्य सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा भी कस्बे में दो चोरी की वारदात हो चुकी है।

    सिंभावली थाना क्षेत्र के बक्सर के रहने वाले व भाजपा मंडल संयोजक प्रदीप भाटी ने बताया कि रविवार की रात को परिवार के साथ सोए हुए थे। सोमवार की सुबह उठने पर परिवार के सदस्यों ने अपने-अपने सर में दर्द होना और चक्कर आना बताया। स्वजन की बात को अनसुना कर दिया। फिर देखा कि चारपाई के पास एक ईट पड़ी थी।

    वहीं, पूजा के स्थान पर रखी एक पैसों की गुल्लक, मोबाइल और अलमारी में रखे आठ सौ रुपये गायब थे। पीड़ित के अनुसार, करीब सात हजार रुपये, मोबाइल एवं अन्य सामान चोरी है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी चारपाई के पास एक ईंट मिलना कोई बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहा है। घर में चोरी की वारदात करते समय यदि परिवार का कोई सदस्य जाग जाता, तो बदमाश बड़ी घटना भी कर सकते थे।

    इसके अलावा कस्बे के रहने वाले दुकानदार नीरज कुमार की दुकान से शनिवार की रात को चोरों ने नगदी और सामान चोरी कर लिया था। वही घर के बाहर परचून के समान से भरी ई-रिक्शा भी चोरी हुआ है। इन सभी मामलों में पुलिस ने अभी रिपोर्ट दर्ज भी नहीं की है।

    थाना प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह का कहना है कि चोरी के मामलों में जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।