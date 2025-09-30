Language
    रजवाहे में गिरी अनियंत्रित कार और अटक गई लोगों की सांसें, ग्रामीणों ने बचाई तीन जिंदगियां

    By rahul gahlot Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:30 PM (IST)

    हापुड़ के धौलाना में एक इलेक्ट्रिक कार अनियंत्रित होकर रजवाहे में जा गिरी। गाड़ी में सवार तीन लोग फंस गए थे लेकिन पास के ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गाजियाबाद के रहने वाले मनोज कसाना अपने साथियों के साथ गौतमबुद्धनगर जा रहे थे तभी यह हादसा हुआ। ग्रामीणों की मदद से कार को भी रजवाहे से बाहर निकाल लिया गया।

    हापुड़ में अनियंत्रित होकर कार रजवाहे में गिरी।

    संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ जनपद के धौलाना में थाना क्षेत्र के ग्राम उदयरामपुर नगला में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। एक इलेक्ट्रिक कार अचानक अनियंत्रित होकर रजवाहे में जा गिरी। कार में सवार तीन लोग कार के अंदर फंस गए, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों की सूझबूझ से सभी को बचा लिया गया।

    जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद जिले के लोनी थाना क्षेत्र के गांव सकलपुरा के रहने वाले मनोज कसाना सोमवार को अपनी इलेक्ट्रिक कार से गौतमबुद्धनगर की ओर जा रहे थे। कार में उनके दो साथी भी मौजूद थे। मनोज जैसे ही हसनपुर रजवाहे की पटरी से गुजरते हुए उदयरामपुर नगला के पास पुलिया पर पहुंचे तो अचानक से वाहन का संतुलन बिगड़ गया और कार तेज रफ्तार में फिसलकर सीधे रजवाहे में जा गिरी। हादसे के समय आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने शोर सुनते ही मौके पर पहुचे।

    उन्होंने पानी में कूदकर कार के दरवाजे खोले और तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में ग्रामीणों की मदद से कार को भी रजवाहे से बाहर निकाला गया। घटना के समय रजवाहे में पानी कम था। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।