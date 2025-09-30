रजवाहे में गिरी अनियंत्रित कार और अटक गई लोगों की सांसें, ग्रामीणों ने बचाई तीन जिंदगियां
हापुड़ के धौलाना में एक इलेक्ट्रिक कार अनियंत्रित होकर रजवाहे में जा गिरी। गाड़ी में सवार तीन लोग फंस गए थे लेकिन पास के ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गाजियाबाद के रहने वाले मनोज कसाना अपने साथियों के साथ गौतमबुद्धनगर जा रहे थे तभी यह हादसा हुआ। ग्रामीणों की मदद से कार को भी रजवाहे से बाहर निकाल लिया गया।
संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ जनपद के धौलाना में थाना क्षेत्र के ग्राम उदयरामपुर नगला में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। एक इलेक्ट्रिक कार अचानक अनियंत्रित होकर रजवाहे में जा गिरी। कार में सवार तीन लोग कार के अंदर फंस गए, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों की सूझबूझ से सभी को बचा लिया गया।
जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद जिले के लोनी थाना क्षेत्र के गांव सकलपुरा के रहने वाले मनोज कसाना सोमवार को अपनी इलेक्ट्रिक कार से गौतमबुद्धनगर की ओर जा रहे थे। कार में उनके दो साथी भी मौजूद थे। मनोज जैसे ही हसनपुर रजवाहे की पटरी से गुजरते हुए उदयरामपुर नगला के पास पुलिया पर पहुंचे तो अचानक से वाहन का संतुलन बिगड़ गया और कार तेज रफ्तार में फिसलकर सीधे रजवाहे में जा गिरी। हादसे के समय आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने शोर सुनते ही मौके पर पहुचे।
यह भी पढ़ें- हापुड़ में सड़क हादसों में दो महीने में आई 30 प्रतिशत की कमी, सड़कों को गड्ढामुक्त करने पर जोर
उन्होंने पानी में कूदकर कार के दरवाजे खोले और तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में ग्रामीणों की मदद से कार को भी रजवाहे से बाहर निकाला गया। घटना के समय रजवाहे में पानी कम था। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।