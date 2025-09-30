रजवाहे में गिरी अनियंत्रित कार और अटक गई लोगों की सांसें, ग्रामीणों ने बचाई तीन जिंदगियां

हापुड़ के धौलाना में एक इलेक्ट्रिक कार अनियंत्रित होकर रजवाहे में जा गिरी। गाड़ी में सवार तीन लोग फंस गए थे लेकिन पास के ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गाजियाबाद के रहने वाले मनोज कसाना अपने साथियों के साथ गौतमबुद्धनगर जा रहे थे तभी यह हादसा हुआ। ग्रामीणों की मदद से कार को भी रजवाहे से बाहर निकाल लिया गया।

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ जनपद के धौलाना में थाना क्षेत्र के ग्राम उदयरामपुर नगला में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। एक इलेक्ट्रिक कार अचानक अनियंत्रित होकर रजवाहे में जा गिरी। कार में सवार तीन लोग कार के अंदर फंस गए, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों की सूझबूझ से सभी को बचा लिया गया।

