Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में सड़क हादसों में दो महीने में आई 30 प्रतिशत की कमी, सड़कों को गड्ढामुक्त करने पर जोर

    By Dharampal Arya Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:45 AM (IST)

    हापुड़ में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने दुर्घटनाओं को 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा। सड़कों को गड्ढामुक्त करने ब्लैक स्पॉट पर कैमरे लगाने और हिट एंड रन पीड़ितों को मुआवजा देने पर ज़ोर दिया गया। अधिकारियों ने मिलकर काम करने और दीर्घकालिक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image
    सड़क हादसों में दो महीने में लाए 30 प्रतिशत की कमी

    जागरण संवाददाता, हापुड़। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गौतम ने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। टीम बनाए और जहां पर जिसका सहयोग लेना हो लें। हादसा कम करने के उपायों को दीर्घकालिक व तात्कालिक श्रेणियों में बांटकर कार्य किया जाए। हर हाल में दो महीने में हादसों में 30 प्रतिशत तक की कमी लाई जाए। वह सोमवार को सड़क सुरक्षा की बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सड़क सुरक्षा को लेकर सोमवार शाम कलक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इसमें तय समय से सड़कों को गड्ढामुक्त करने व हादसों को कम करने के निर्देश दिए गए।सीडीओ हिमांशु गौतम, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह ने जिले में विभिन्न विभागों की गड्ढामुक्ति को लेकर रिपोर्ट पेश की। इस पर सीडीओ ने कहा कि बारिश से पहले सड़कों को गड्ढामुक्त करें।

    वहीं, कुछ लोगों ने बुलंदशहर रोड सहित अन्य मार्गों की मरम्मत को लेकर हुई शिकायतों पर भी सवाल किए। इस पर अधिशासी अभियंता ने बताया कि सड़क की मरम्मत अभी जारी है। अंतिम लेयर अभी बिछाई नहीं गई है। ठेकेदार द्वारा पूर्व में कार्य पूरा किया जा चुका है। पालिका की पेयजल लाइन में लीकेज के कारण सड़क धंस गई थी, इसमें ठेकेदार और विभाग की गलती नहीं है। विभाग के अधिकारी ठेकेदार से सड़क की मरम्मत करा रहे हैं।

    अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि इससे पहले की बैठक में ब्लैक स्पाट के भौतिक निरीक्षण एनएचएआई गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा यातायात निरीक्षक से किए गए सत्यापन की जानकारी प्राप्त की गई। इस पर किये जाने वाले अल्पकालीन / दीर्घकालीन कार्ययोजना की समीक्षा की गई। जनपद में अधिकांश दुर्घटनाएं हाईवे पर ओवरस्पीड, रांगसाइड की वजह से हो रही हैं। इस हेतु गाजियाबाद तथा मुरादाबाद के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ओवरस्पीड कैमरे अविलम्ब लगाए जाएं। , जिससे कि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

    शहर के चार प्रवेश बिन्दुओं निजामपुर, ततारपुर, सोना पेट्रोल पंप और साइलो चौकी के पास सडकों की मरम्मत कराकर नाली-खरंजा आदि पर कार्य का भौतिक निरीक्षण किया जाए। जिले में चार हिट एंड रन केस में उपजिलाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

    इस पर बीमा कंपनियों को पीड़ित को तुरंत स्कीम के तहत दाे-दो लाख रुपये का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में धर्मप्रकाश अपर पुलिस अधीक्षक, राज सिंह सहायक अभियन्ता, महेश चन्द, एआरटीओ रमेश कुमार चौबे, आशुतोष उपाध्याय आदि उपस्थित रहे।