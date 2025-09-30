अलर्ट मोड पर रेलवे अधिकारी, स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा और यात्रियों की हो रही चेकिंग

हापुड़ में त्योहारी सीजन शुरू होते ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है जिसके चलते आरपीएफ और जीआरपी अलर्ट पर हैं। ट्रेनों और स्टेशनों पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यात्रियों को जहरखुरानी गिरोह से सावधान रहने और अपने सामान की सुरक्षा करने की सलाह दी जा रही है। रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करने की जानकारी दी जा रही है।

जागरण संवाददाता, हापुड़। त्योहरी सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में ट्रेनों में भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। जिसके चलते हापुड़ में आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। ट्रेनों में स्क्वाड निरंतर यात्रियों को जागरूक करने की उद्धोषणा कर रहा है। साथ ही स्टेशन पर भी रहें सावधान, चोरी हो सकता है सामान की उद्धोषणा भी कराई जा रही है। आरपीएफ-जीआरपी के जवानों को ब्लूटूथ स्पीकर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

आरपीएफ थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि उच्चाधिकारियों से अलर्ट रहने का आदेश प्राप्त हुए हैं। दिल्ली-मुरादाबाद रेलमार्ग पर काफी संख्या में ट्रेनों में यात्री आवागमन करते हैं। इसलिए ट्रेनों में यात्रियों को अलर्ट किया जा रही है। यात्रियों को अपना मोबाइल फोन, पर्स और अन्य सामान संभालकर रखनें। अनजान व्यक्ति से खाद्य सामग्री न लेनें।

वहीं, परेशानी होने पर रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर फोन करने की भी जानकारी दी जा रही है। ट्रेनों में जवान ब्लूटूथ स्पीकर के माध्यम से यह उद्घोषणा कर रहे हैं। इसके लिए जवानों को ब्लूटूथ स्पीकर भी उपलब्ध कराए गए हैं। सभी जवानों को लगातार स्पीकर को चालू रखते हुए यात्रियों को जागरूक करने के निर्देश दे दिए गए हैं।