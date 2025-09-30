Language
    अलर्ट मोड पर रेलवे अधिकारी, स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा और यात्रियों की हो रही चेकिंग

    By mukul mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:35 PM (IST)

    हापुड़ में त्योहारी सीजन शुरू होते ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है जिसके चलते आरपीएफ और जीआरपी अलर्ट पर हैं। ट्रेनों और स्टेशनों पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यात्रियों को जहरखुरानी गिरोह से सावधान रहने और अपने सामान की सुरक्षा करने की सलाह दी जा रही है। रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करने की जानकारी दी जा रही है।

    त्योहारी सीजन पर अलर्ट हुई आरपीएफ और जीआरपी

    जागरण संवाददाता, हापुड़। त्योहरी सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में ट्रेनों में भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। जिसके चलते हापुड़ में आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। ट्रेनों में स्क्वाड निरंतर यात्रियों को जागरूक करने की उद्धोषणा कर रहा है। साथ ही स्टेशन पर भी रहें सावधान, चोरी हो सकता है सामान की उद्धोषणा भी कराई जा रही है। आरपीएफ-जीआरपी के जवानों को ब्लूटूथ स्पीकर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

    आरपीएफ थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि उच्चाधिकारियों से अलर्ट रहने का आदेश प्राप्त हुए हैं। दिल्ली-मुरादाबाद रेलमार्ग पर काफी संख्या में ट्रेनों में यात्री आवागमन करते हैं। इसलिए ट्रेनों में यात्रियों को अलर्ट किया जा रही है। यात्रियों को अपना मोबाइल फोन, पर्स और अन्य सामान संभालकर रखनें। अनजान व्यक्ति से खाद्य सामग्री न लेनें।

    वहीं, परेशानी होने पर रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर फोन करने की भी जानकारी दी जा रही है। ट्रेनों में जवान ब्लूटूथ स्पीकर के माध्यम से यह उद्घोषणा कर रहे हैं। इसके लिए जवानों को ब्लूटूथ स्पीकर भी उपलब्ध कराए गए हैं। सभी जवानों को लगातार स्पीकर को चालू रखते हुए यात्रियों को जागरूक करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

    उन्होंने बताया कि त्योहरी सीजन में सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। इसलिए यात्रियों को जहरखुरानी गिरोह से सावधान रहने और किसी भी परेशानी में रेलवे की हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा बिना टिकट वाले यात्रियों से भी जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा संदिग्ध लोगों के सामान की जांच के साथ-साथ उनकी चेकिंग भी की जा रही है।

    यात्रा के समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान

    • अपने सामान की सुरक्षा करें
    • ट्रेन में चढ़ते-उतरते समय सावधानी बरतें
    • संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना जीआरपी या आरपीएफ को दें
    • अनजान व्यक्ति से कोई खाद्य सामग्री न लें
    • अजनबियों से विशेष सावधानी बरतें