    हापुड़ पुलिस का अनोखा कारनामा... धूप से बचने के लिए किया ऐसा काम, SP भी हैरान

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:01 PM (IST)

    हापुड़ के निजामपुर बाइपास पर पुलिस ने धूप से बचने के लिए सर्विस रोड को बैरिकेडिंग से बंद कर दिया। इससे यातायात बाधित हो गया और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया। वाहन चालकों को संकरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से बैरिकेडिंग हटाने की मांग की है। एसपी ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है।

    पुलिस का अजब-गजब कारनामा, रास्ता किया बंद, बढ़ा दुर्घटना का डर

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जिले के निजामपुर बाइपास पर पुलिस की एक अनोखी हरकत ने वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है। पुलिस ने धूप से बचने के लिए सर्विस रोड पर एक तरफ का रास्ता बैरिकेडिंग और पोल लगाकर बंद कर दिया, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई और दुर्घटनाओं का खतरा मंडराने लगा है।

    धूप से बचने का अनोखा तरीका

    निजामपुर बाइपास पर पुल के नीचे पुलिस ने वाहन चेकिंग के लिए बैरिकेडिंग तो लगाई, लेकिन धूप में चेकिंग करने से बचने के लिए उन्होंने डिवाइडर के दूसरी तरफ का पूरा रास्ता बैरिकेडिंग और पोल डालकर बंद कर दिया। नतीजा, हापुड़ से दिल्ली-मुरादाबाद हाइवे को जोड़ने वाला यह महत्वपूर्ण मार्ग अब एक तरफ से बंद पड़ा है।

    वैकल्पिक रास्ता बना मुसीबत

    वाहनों को अब सर्विस रोड पर एक ही मार्ग से निकाला जा रहा है। मगर, मनमानी के चलते यह रास्ता संकरा होने के साथ खतरनाक हो गया है। डिवाइडर और खराब सड़क की स्थिति ने वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तंग मोड़ और अनियोजित रास्ते के कारण वाहन अनियंत्रित हो रहे हैं, जिससे टकराव और दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ गया है।

    स्थानीय लोगों का कहना है, पुलिस ने अपनी सुविधा के लिए रास्ता बंद कर दिया, लेकिन हमारी जान जोखिम में डाल दी। सर्विस रोड पर गाड़ी चलाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है।

    क्यों है यह रास्ता खास

    निजामपुर बाइपास हापुड़ का एक व्यस्त मार्ग है, जहां रोजाना सैकड़ों ट्रक, कार और बाइक गुजरते हैं। यह रास्ता स्थानीय व्यापारियों और यात्रियों के लिए लाइफलाइन की तरह है। लेकिन अब इसकी बंदी से न सिर्फ समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि व्यापार और दैनिक जीवन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोग पुलिस से इस बैरिकेडिंग को हटाने और यातायात को सुचारू करने की मांग कर रहे हैं।

    मामले की जानकारी कर समस्या का समाधान किया जाएगा। निजामपुर बाइपास पर नियमित चेकिंग की जाती है। किसी भी हाल में लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। - ज्ञानंजय सिंह, एसपी