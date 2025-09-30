पति के खौफनाक सच से सहमी चौथी पत्नी, माता-पिता और तीन पत्नियों की हत्या कर हड़प चुका था बीमा राशि

हापुड़ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसमें एक व्यक्ति ने बीमा क्लेम के लिए अपने माता-पिता और पत्नियों की हत्या कर दी। चौथी पत्नी ने खुलासा किया कि विशाल ने उसका भी तीन करोड़ का बीमा कराया था और उसे मारने की योजना बना रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। आरोपी ने 14 शादियां की थीं।

जागरण संवाददाता, हापुड़। मैं विशाल की चौथी पत्नी हूं। उसने मेरा तीन करोड़ रुपये का बीमा कराया था। बीमा क्लेम हड़पने के लिए विशाल मुझे भी मौत के घाट उतारना चाहता था। यह आपबीती उस महिला ने सुनाई, जिसके पति विशाल ने अपने मां-बाप व तीन पत्नी की हत्या कर करीब 50 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम हड़प लिया। विशाल अब तक 14 शादियां कर चुका है। वह उसकी डेढ़ साल की पुत्री का बीमा कराकर उसकी भी हत्या करना चाहता था। बेटी देने के लिए विशाल ने पीड़िता को दो लाख रुपये देने का लालच दिया था। पति का खौफनाक सच जानकर सहम गई थी श्रेया मेरठ के साईं हाॅस्पिटल के पास रहने वाली श्रेया ने बताया कि उसकी शादी गंगा नगर के रहने वाले विशाल से हुई थी। कुछ दिन बाद पता चला कि विशाल पहले भी तीन शादियां कर चुका हैं। फिर जानकारी मिली कि विशाल ने 14 शादियां की हैं। 22 जून 2017 को विशाल ने हापुड़ के पिलखुवा में अपनी मां प्रभा देवी के सिर पर भारी वस्तु मारकर हत्या कर दी थी। उसने पुलिस को बताया कि एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसमें मां की मौत हो गई और उसे मामूली चोटें आईं।

जांच में खुलासा हुआ कि विशाल के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। बाद में मां की मौत पर उसे 25 लाख रुपये का बीमा क्लेम मिला। विशाल की पहली पत्नी एकता सिंघल की मौत 2022 में हुई। उसे मेरठ के आनंद हाॅस्पिटल में भर्ती कराया गया। बाद में बीमारी से मौत बताकर 80 लाख रुपये का क्लेम हासिल किया। विशाल ने पिता मुकेश के नाम 2018 से 2023 के बीच 64 बीमा पाॅलिसी कराई। जनवरी 2024 में चार लग्जरी कार टोयोटा लैंड क्रूजर, निसान मैग्नाइट और ब्रेजा पिता के नाम पर फाइनेंस कराई। एक अप्रैल 2025 को मुकेश को हाॅस्पिटल में भर्ती कराया, जहां अगले दिन मौत हो गई। पिता की दो पाॅलिसी से 50 लाख रुपये विशाल को मिल चुके हैं, बाकी की प्रक्रिया चल रही थी। तीन करोड़ की बीमा पालिसी का पता चला तो उड़े होश श्रेया ने बताया कि विशाल ने उसकी गुपचुप ढंग से तीन करोड़ रुपये की बीमा पाॅलिसी कराई। पिता की हत्या से पहले उसने अपना प्लान बताते हुए उससे मदद मांगी थी।