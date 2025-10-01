बीमा क्लेम के लिए मां-बाप और पत्नी की हत्या, महिला दलाल की मदद से कीं 14 शादियां, लाखों में देता था दलाली

हापुड़ में बीमा क्लेम के लिए विशाल नामक व्यक्ति द्वारा परिवार की हत्या का मामला सामने आया है। मेरठ की एक महिला शादियां कराती थी। विशाल ने 14 शादियां की और बीमा के पैसे हड़पने के लिए पत्नियों को मार डाला। पुलिस ने लापरवाही बरती जिससे विशाल बचता रहा। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

केशव त्यागी, हापुड़। बीमा क्लेम के लिए मां-बाप व पत्नी की हत्या करने वाले मेरठ के गंगानगर के विशाल के मामले में सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ है। मेरठ की एक महिला दो से तीन लाख रुपये लेकर उसकी शादी करती थी। चौथी पत्नी के रूप में श्रेया की शादी भी महिला ने ही उससे कराई थी। हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए विशाल व उसके सहयोगी के अलावा दो अन्य आरोपित भी शामिल हैं।

गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही मेरठ के आनंद हाॅस्पिटल के दो कर्मचारियों ने रुपये लेकर हत्यारोपित को बीमा संबंधित दस्तावेज मुहैया कराए थे। इस संबंध में एएसपी संभल ने अपनी जांच रिपोर्ट मेरठ एडीजी, डीआइजी और लखनऊ के उच्चाधिकारियों को भेजी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।

14 शादियां कर चुका है विशाल एएसपी संभल अनुकृति शर्मा ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों में ऐसे मामलों की जांच कर रही है। जिनमें हत्या या धोखाधड़ी के जरिए बीमा क्लेम की धनराशि हड़पी गई है। विशाल के मामले की जांच में वह उसकी चौथी पत्नी श्रेया तक पहुंची। उसने दावा है कि विशाल ने कुल 14 शादियां कर चुका है।

मां-बाप व पत्नी की हत्या की उसकी शादियां करने में मेरठ की एक महिला का हाथ है। दो से तीन लाख रुपये में वह शादी करती थी। कुछ समय पहले विशाल ने महिला को कार व घर भी दिलाया था। बीमा क्लेम हड़पने के लिए पत्नियों को विशाल ने उन्हें मौत के घाट उतार डाला है। बाद में पता चला कि विशाल ने अपने सहयोगी सतीश समेत दो अन्य आरोपितों के साथ मिलकर अपने मां-बाप व पत्नी की हत्या की है।

पुलिस की लापरवाही की पराकाष्ठा 22 जून को 2017 को विशाल ने हापुड़ के पिलखुवा में मां प्रभा देवी की हत्या की और ममाला को दुर्घटना का बताकर बीमा पालिसी के 25 लाख रुपये लिए। उधर, पिलखुवा पुलिस ने मामले को दुर्घटना की धाराओं में चार्जशीट लगाकर इतिश्री कर दी। पहली पत्नी एकता सिंघल की वर्ष 2022 में मेरठ के प्रमुख आनंद हास्पिटल में हत्या की थी।

मेरठ के आनंद हाॅस्पिटल में मार डाला अस्पताल की मिलीभगत से बीमारी से मौत दिखाकर एकता की बीमा पालिसी के 80 लाख रुपये ले लिए। एक अप्रैल, 2025 को विशाल ने गढ़मुक्तेश्वर में पिता मुकेश सिंघल को अधमरा कर दिया। मामले में दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में पिता को मेरठ के आनंद हाॅस्पिटल में मार डाला। मुकेश के नाम कुल 64 बीमा पालिसी थीं। जिनकी रकम 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनमें दो पाॅलिसी के 50 लाख रुपये विशाल को मिल चुके हैं।

सटीक जांच होती तो ऐसा न होता मुकेश की मौत के मामले में फर्जी बीमा क्लेम लेने पर बीमा कंपनियों ने इसकी शिकायत डीजीपी लखनऊ से की थी। जिसके बाद जांच हापुड़ के सीओ को सौंपी गई। अंदेशा है कि विशाल ने रुपयों के बल पर पुलिस से सांठगांठ की। जिसके बाद जांच में सीओ ने हत्या को दुर्घटना मानकर फाइल बंद कर दी। अगर, जांच सटीक ढंग से होती तो शायद विशाल पहले ही गिरफ्तार हो चुका होता।