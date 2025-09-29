हापुड़ बीमा क्लेम घोटाले में दो गिरफ्तार; पुलिस पूछताछ में खुलेंगे और गहरे राज

हापुड़ पुलिस ने दुर्घटना बीमा क्लेम में धोखाधड़ी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के प्रतिनिधि ने विशाल नामक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जिसने अपने पिता की मृत्यु को दुर्घटना बताकर लगभग ₹39 करोड़ का बीमा क्लेम किया था। पुलिस को संदेह है कि विशाल पहले भी ऐसा कर चुका है और अब इस मामले में आगे की जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली पुलिस ने रविवार को दुर्घटना बीमा क्लेम के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस दोनों आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इस मामले में बड़ा खुलासा होने की संभावना है।

नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि संजय कुमार ने बीमा धारक मुकेश सिंघल के बेटे विशाल, जो गंगानगर, मेरठ निवासी फोटोग्राफर हैं, के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। संजय कुमार ने पुलिस को बताया कि मृतक मुकेश सिंघल के पास नीवा बूपा, टाटा एआईजी, मैक्स लाइफ, टाटा एआईए, आदित्य बिड़ला, बजाज आलियांज, एचडीएफसी एर्गो और मैक्स लाइफ समेत कई कंपनियों की बीमा पॉलिसियां ​​थीं।

मृतक की घोषित वार्षिक आय ₹12-15 लाख थी, जबकि कुल बीमा क्लेम लगभग ₹39 करोड़ है। उनके उत्तराधिकारी पुत्र विशाल कुमार ने बीमा कंपनी में क्लेम दाखिल करते हुए बताया कि 27 मार्च 2024 की दोपहर उनके पिता मुकेश सिंघल गढ़ गंगा से लौट रहे थे।

सड़क दुर्घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नवजीवन अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार, दुर्घटना रात में हुई थी। बाद में मेरठ के आनंद अस्पताल में उसकी मौत की सूचना मिली। पूछताछ के दौरान, आरोपी विशाल ने खुलासा किया कि उसे कई कंपनियों से कुल ₹1 करोड़ से ज़्यादा के क्लेम मिल चुके थे।