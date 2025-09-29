Language
    हापुड़ बीमा क्लेम घोटाले में दो गिरफ्तार; पुलिस पूछताछ में खुलेंगे और गहरे राज

    By Kesav Tyagi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:48 PM (IST)

    हापुड़ पुलिस ने दुर्घटना बीमा क्लेम में धोखाधड़ी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के प्रतिनिधि ने विशाल नामक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जिसने अपने पिता की मृत्यु को दुर्घटना बताकर लगभग ₹39 करोड़ का बीमा क्लेम किया था। पुलिस को संदेह है कि विशाल पहले भी ऐसा कर चुका है और अब इस मामले में आगे की जांच जारी है।

    हापुड़ पुलिस ने दुर्घटना बीमा क्लेम में धोखाधड़ी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली पुलिस ने रविवार को दुर्घटना बीमा क्लेम के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस दोनों आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इस मामले में बड़ा खुलासा होने की संभावना है।

    नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि संजय कुमार ने बीमा धारक मुकेश सिंघल के बेटे विशाल, जो गंगानगर, मेरठ निवासी फोटोग्राफर हैं, के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। संजय कुमार ने पुलिस को बताया कि मृतक मुकेश सिंघल के पास नीवा बूपा, टाटा एआईजी, मैक्स लाइफ, टाटा एआईए, आदित्य बिड़ला, बजाज आलियांज, एचडीएफसी एर्गो और मैक्स लाइफ समेत कई कंपनियों की बीमा पॉलिसियां ​​थीं।

    मृतक की घोषित वार्षिक आय ₹12-15 लाख थी, जबकि कुल बीमा क्लेम लगभग ₹39 करोड़ है। उनके उत्तराधिकारी पुत्र विशाल कुमार ने बीमा कंपनी में क्लेम दाखिल करते हुए बताया कि 27 मार्च 2024 की दोपहर उनके पिता मुकेश सिंघल गढ़ गंगा से लौट रहे थे।

    सड़क दुर्घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नवजीवन अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार, दुर्घटना रात में हुई थी। बाद में मेरठ के आनंद अस्पताल में उसकी मौत की सूचना मिली। पूछताछ के दौरान, आरोपी विशाल ने खुलासा किया कि उसे कई कंपनियों से कुल ₹1 करोड़ से ज़्यादा के क्लेम मिल चुके थे।

    वह पहले अपने परिवार के सदस्यों का बीमा कराता था, फिर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत करवा देता था। फिर वह मौत को दुर्घटना बताकर बीमा राशि प्राप्त कर लेता था।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पुलिस ने विशाल और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में कुछ अहम पहलू सामने आए हैं। दोनों को पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे इस साजिश में शामिल अन्य लोगों का भी खुलासा हो सकता है।