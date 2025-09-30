8 साल के मासूम ने बदमाशों को चकमा देकर बचाई जान, किडनैप करने ब्लैक पल्सर पर आए थे आरोपी
हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र में एक आठ साल के बच्चे का अपहरण हो गया। बच्चा दुकान पर जा रहा था तभी दो नकाबपोश बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया। बच्चा बदमाशों को चकमा देकर भाग निकला। पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है और जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश नहीं दिखे जिससे घटना और भी संदिग्ध लग रही है।
जागरण संवाददाता, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में घर से दुकान पर जा रहे थाना पिलखुवा क्षेत्र के एक मोहल्ले के आठ वर्षीय मासूम बच्चे का नकाबपोश दो बदमाशों ने अपहरण कर लिया। गनीमत रही कि बच्चा बदमाशों को चकमा देकर बच निकला। मामले में पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस घटना को संदिग्ध बता ही है।
पिलखुवा के मोहल्ला चाह डिब्बा के चिराग सिंघल ने बताया कि उसका आठ वर्षीय पुत्र प्रियांशु सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे स्कूल से घर लौटा। पत्नी से बेटे से दुकान से बिस्किट लाने के लिए देना। वह घर से पड़ोस में स्थित एक दुकान से बिस्किट लेने के लिए चला गया।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रियांशु हंसता-खेलता जा रहा था। अचानक एक काली पल्सर बाइक आई। जिसपर नकाबपोश दो बदमाश सवार थे। एक ने प्रियांशु को कंधे पर उठा लिया, दूसरा बाइक स्टार्ट कर दी। बच्चा चिल्लाया भी, लेकिन उन्होंने मुंह दबा दिया। इसके बाद बदमाश फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
कुछ देर बाद बच्चा बदमाशों के चंगुल से बचकर स्वयं ही घर लौट आया। थाना पिलखुवा प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से बाइक सवार बदमाशों नहीं मिले है। बच्चे ने बताया कि वह पास में ही गया था।घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।
