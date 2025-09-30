नॉमिनी ने बीमा कंपनी से मांगा 40 करोड़ का क्लेम, डॉक्यूमेंट देख अधिकारियों को हुआ शक तो सामने आया खौफनाक कांड

नॉमिनी ने बीमा कंपनी से मांगा 40 करोड़ का क्लेम, डॉक्यूमेंट देख अधिकारियों को हुआ शक तो सामने आया खौफनाक कांड
हापुड़ में एक्सीडेंटल बीमा क्लेम के मामले में गिरफ्तार विशाल ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बीमा के लालच में अपने माता-पिता और पत्नी की हत्या की। पुलिस ने बताया कि विशाल ने पिता के नाम पर 39 करोड़ का बीमा कराया था और दुर्घटना का नाटक करके क्लेम हासिल किया। पुलिस पुराने मुकदमों की दोबारा जांच करेगी और आरोपी से पूछताछ करेगी।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में एक्सीडेंटल बीमा क्लेम मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी विशाल का खौफनाक चेहरा सामने आया है। पुलिस को पता चला है कि आरोपी ने षड्यंत्र के तहत दुर्घटना कराकर पिता-माता व पत्नी को मौत के घाट उतार डाला।
वहीं, तीनों की मौत के मामले में आरोपी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों की पुलिस दोबारा जांच करेगी। इसके अलावा आरोपी को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। जिसमें कई बड़े राज से पर्दा हटेगा।
हत्या को दुर्घटना का जामा
पेशे से फोटोग्राफर विशाल की सालाना आय 12-15 लाख रुपये है। पुलिस को उससे जानकारी मिली कि उसने अपने पिता मुकेश सिंघल के नाम पर नौ बीमा कंपनियां जिनमें निवा बूपा, टाटा एआईजी, मैक्स लाइफ, आदित्य बिरला, बजाज एलियांज, एचडीएफसी एर्गो आदि से 39 करोड़ रुपये का बीमा कराया।
बताया गया कि 27 मार्च 2024 को विशाल ने पिता मुकेश गढ़ गंगा से लौटते समय जानबूझकर दुर्घटना के तरीके से हत्या कर दी थी। बाद में मामला दुर्घटना का बताकर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं, अस्पताल रिकॉर्ड में दुर्घटना रात आठ बजे दर्ज है और पोस्टमार्टम में चोटें हादसे से मेल नहीं खातीं। इतना ही नहीं 21 जून 2017 को पिलखुवा में इसी तरह उसने अपनी माता मां प्रभा देवी की हत्या की।
यह भी पढ़ें- थाने के बाहर से बड़ा वाहन चोरी, अफसरों में मचा हड़कंप और कुछ ही घंटों में पुलिस को मिली सफलता
मामला सड़क दुर्घटना का दर्ज कराया और 80 लाख रुपये का क्लेम हासिल किया। इतना ही नहीं उसने पत्नी की हत्या के बाद सड़क दुर्घटना का दावा कर 30 लाख रुपये का क्लेम प्राप्त किया था। लिया।
विशाल को कस्टडी रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। उसके द्वारा मां-बाप व पत्नी की मौत के मामले में दर्ज कराए गए पुराने मुकदमों की दोबारा जांच होगी, जिसमें कई और राज खुलने की उम्मीद है। जो भी इस लिप्त होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। - ज्ञानंजय सिंह, एसपी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।