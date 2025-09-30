नॉमिनी ने बीमा कंपनी से मांगा 40 करोड़ का क्लेम, डॉक्यूमेंट देख अधिकारियों को हुआ शक तो सामने आया खौफनाक कांड

हापुड़ में एक्सीडेंटल बीमा क्लेम के मामले में गिरफ्तार विशाल ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बीमा के लालच में अपने माता-पिता और पत्नी की हत्या की। पुलिस ने बताया कि विशाल ने पिता के नाम पर 39 करोड़ का बीमा कराया था और दुर्घटना का नाटक करके क्लेम हासिल किया। पुलिस पुराने मुकदमों की दोबारा जांच करेगी और आरोपी से पूछताछ करेगी।

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में एक्सीडेंटल बीमा क्लेम मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी विशाल का खौफनाक चेहरा सामने आया है। पुलिस को पता चला है कि आरोपी ने षड्यंत्र के तहत दुर्घटना कराकर पिता-माता व पत्नी को मौत के घाट उतार डाला।

वहीं, तीनों की मौत के मामले में आरोपी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों की पुलिस दोबारा जांच करेगी। इसके अलावा आरोपी को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। जिसमें कई बड़े राज से पर्दा हटेगा। हत्या को दुर्घटना का जामा पेशे से फोटोग्राफर विशाल की सालाना आय 12-15 लाख रुपये है। पुलिस को उससे जानकारी मिली कि उसने अपने पिता मुकेश सिंघल के नाम पर नौ बीमा कंपनियां जिनमें निवा बूपा, टाटा एआईजी, मैक्स लाइफ, आदित्य बिरला, बजाज एलियांज, एचडीएफसी एर्गो आदि से 39 करोड़ रुपये का बीमा कराया।