हापुड़ में भीख मांग रहे दो सगे भाइयों में से छोटे का अपहरण, खाना देने के बहाने बाइक सवार दंपती उठा ले गए मासूम को

जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित बंद बड़े पेट्रोल पंप के पास भिक्षा मांग रहे दो नाबालिग सगे भाईयों को अपनी बाइक पर बैठा लिया। जिसके बाद आरोपित सिकंदर गेट चौकी क्षेत्र में पहुंचे। जहां बड़े भाई को बाइक से उतारकर आरोपित उसके छोटे भाई तीन वर्षीय मासूम का अपहरण कर फरार हो गए। मामले की जानकारी पर पुलिस में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भिक्षावृत्ति कर परिवार का भरण पोषण कर रहे जिला कासगंज की हसीना अपने स्वजन के साथ बुलंदशहर रोड पर झुग्गी झोपड़ी डालकर रहती हैं। हसीना व उसके स्वजन भिक्षावृत्ति कर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। शुक्रवार को उसका बड़ा पुत्र हारून(सात वर्षीय) व छोटा पुत्र मोहब्बत(तीन वर्षीय) दिल्ली रोड स्थित बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास भिक्षावृत्ति कर रहे थे। देर रात एक बाइक सवार दंपती दोनों भाइयों के पास आकर रूके। दोनों ने खाना खिलाने का झांसा देकर दोनों भाइयों को अपीन बाइक पर बैठा लिया।