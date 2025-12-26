Language
    हापुड़ में भीख मांग रहे दो सगे भाइयों में से छोटे का अपहरण, खाना देने के बहाने बाइक सवार दंपती उठा ले गए मासूम को

    By Kesav Tyagi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:12 PM (IST)

    हापुड़ के दिल्ली रोड पर भीख मांग रहे सात वर्षीय हारून और तीन वर्षीय मोहब्बत को एक बाइक सवार दंपती ने खाना खिलाने का झांसा देकर अपनी बाइक पर बैठाया। बा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित बंद बड़े पेट्रोल पंप के पास भिक्षा मांग रहे दो नाबालिग सगे भाईयों को अपनी बाइक पर बैठा लिया। जिसके बाद आरोपित सिकंदर गेट चौकी क्षेत्र में पहुंचे। जहां बड़े भाई को बाइक से उतारकर आरोपित उसके छोटे भाई तीन वर्षीय मासूम का अपहरण कर फरार हो गए। मामले की जानकारी पर पुलिस में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है।

    भिक्षावृत्ति कर परिवार का भरण पोषण कर रहे

    जिला कासगंज की हसीना अपने स्वजन के साथ बुलंदशहर रोड पर झुग्गी झोपड़ी डालकर रहती हैं। हसीना व उसके स्वजन भिक्षावृत्ति कर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। शुक्रवार को उसका बड़ा पुत्र हारून(सात वर्षीय) व छोटा पुत्र मोहब्बत(तीन वर्षीय) दिल्ली रोड स्थित बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास भिक्षावृत्ति कर रहे थे। देर रात एक बाइक सवार दंपती दोनों भाइयों के पास आकर रूके। दोनों ने खाना खिलाने का झांसा देकर दोनों भाइयों को अपीन बाइक पर बैठा लिया।

    सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही

    दंपती दोनों भाइयों को गढ़ रोड स्थित फ्लाईओवर के पास लेकर पहुंचे। जहां से वह चौकी सिकंदर गेट क्षेत्र में चले गए। यहां दंपती ने हारून को बाइक से नीचे उतार दिया।

    इसके बाद वह मासूम मोहब्बत का अपहरण कर फरार हो गए। इसके बाद हारून ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की सूचना दी।

    सूचना के बाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही बच्चे को सकुशल बरामद कर आरोपितों को गिफ्तार कर लिया जाएगा।

