वीर बाल दिवस पर राष्ट्रपति ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा, पेश की एक से बढ़कर एक मिसाल

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 20 बच्चों को 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' से सम्मानित किया। ये बच्चे 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए थे। इस साल दो बच्चों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया, जिनके पुरस्कार उनके माता-पिता ने लिए। सभी पुरस्कार साहसिक कृत्यों और खेल, विज्ञान व कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पर दिए गए। विज्ञान भवन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुरस्कृत बच्चों की प्रशंसा की और कहा कि वे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सभी ने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है।

190 रनों की धुआंधार पारी खेली क्रिकेट की दुनिया में चमकते सितारे वैभव सूर्यवंशी घरेलू क्रिकेट के वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्राफी में बुधवार को ही 190 रनों की धुआंधार पारी खेलकर लिस्ट ए क्रिकेट में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने थे। इससे पहले वह क्रिकेट के कई रिकार्ड अपने नाम कर चुके हैं। वह आइपीएल में शतक जमाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं। सिर्फ 14 साल की उम्र में क्रिकेट में कई नए रिकार्ड रचने के चलते उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैभव इस पुरस्कार को लेने के लिए विजय हजारे ट्राफी में दूसरा मैच छोड़कर नई दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हें रांची के मैदान पर आज मणिपुर के खिलाफ बिहार की टीम से खेलना था।

ड्रोन हमलों की स्थिति में भी सैनिकों तक मदद पहुंचाई फिरोजपुर पंजाब के 10 वर्षीय शवण सिंह ने आपरेशन सिंदूर के दौरान असाधारण साहस का परिचय देते हुए ड्रोन हमलों की स्थिति में भी सैनिकों तक मदद पहुंचाई थी। शवण ने कहा कि मैंने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था, मुझे यह पुरस्कार पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। बाराबंकी की पूजा को किसानों के लिए कृषि प्रदूषण कम करने वाली मशीन बनाने के लिए सम्मान मिला है। बिहार के 11 वर्षीय कमलेश ने नदी में डूबते एक बच्चे को बचाने में अपनी जान गंवा दी थी। उन्हें मरणोपरांत बहादुर पुरस्कार दिया गया वहीं उप्र के नौ साल के बहादुर अजय राज ने नदी किनारे मगरमच्छ से अपने पिता की जान बचाई थी। सिरसा हरियाणा की 17 वर्षीय एथलीट ज्योति ने 15 से अधिक पदक जीते हैं।

बच्चे को बचाने के लिए गंवा दी जान वहीं, तमिलनाडु की आठ वर्षीय व्योमा प्रिया दोस्तों संग पार्क में खेल रही थीं। इस दौरान छह साल के बच्चे को बचाने की कोशिश में व्योमा खुद करंट की चपेट में आ गईं और उनकी जान चली गई। सूरत की रहने वाली सात वर्षीय प्रज्ञिका 2025 में ‘फिडे वर्ल्ड स्कूल चेस चैंपियनशिप’ में अंडर-7 बालिका श्रेणी में विश्व चैंपियन बनीं। उन्होंने स्पर्धा के दौरान सभी नौ मुकाबले जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया झारखंड की 14 वर्षीय फुटबालर अनुष्का को हाल में अंडर-17 महिला फुटबाल टीम में शामिल किया गया है। कुछ समय पहले तक नक्सल प्रभावित रहे इलाके में जन्मी छत्तीसगढ़ की 14 साल की योगिता जूडो की राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी हैं और कई राष्ट्रीय पदक हासिल कर चुकी हैं।

तीन स्वर्ण पदक जीतकर रिकाॅर्ड कायम किया ओडिशा की रहने वाली जोशना के पिता श्रमिक हैं। उन्होंने कतर के दोहा में आयोजित एशियाई यूथ वेटलिफ्टिंग में 40 किलो भारवर्ग में जोशना ने तीन स्वर्ण पदक जीतकर रिकाॅर्ड कायम किया। तेलंगाना के मेडचल मलकागिरी निवासी 16 वर्षीय विश्वनाथ ने मई 2025 में दुनिया के सात महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों (सेवन समिट्स) पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की, वह ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं। आंध्र प्रदेश की 17 वर्षीय शिवानी ने शाटपुट और भाला फेंक में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर आठ से अधिक पुरस्कार जीते हैं, उन्होंने थाईलैंड में 2023 में आयोजित प्रतियोगिता में अंडर 20 चैंपियन का खिताब जीता। कर्नाटक की 15 वर्षीय धीनिधि 100 मीटर फ्रीस्टाइल में 57 सेकंड से कम समय लेने वाली पहली भारतीय महिला तैराक हैं, उन्होंने कई राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित किए हैं।

एआई बेस्ड साॅफ्टवेयर ऐप तैयार किया केरल के रहने वाले 11 वर्षीय सिदान के दो दोस्त करंट की चपेट में आ गए थे। सिदान ने सूझबूझ दिखाते हुए लकड़ी की मदद से अपने दोनों दोस्तों को बचाया। महाराष्ट्र निवासी 17 साल के अर्णव महर्षि को विज्ञान श्रेणी में बाल पुरस्कार मिला है। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित एक साॅफ्टवेयर ऐप तैयार किया है, जिसे भारत सरकार की ओर से कापीराइट और पेटेंट भी कराया गया है।