    दिल्ली में सस्ता घर पाने का मौका, DDA ने लॉन्च किया जनता आवास योजना; साइज से लेकर कीमत तक जानें पूरी डिटेल  

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:43 PM (IST)

    डीडीए ने जनता आवास योजना-2025 लॉन्च की है, जिसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 144 किफायती फ्लैट शामिल हैं। ये फ्लैट द्वारका मोड़ और छत्तरपुर में स्थित है ...और पढ़ें

    डीडीए ने लॉन्च किया जनता आवास योजना।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। डीडीए ने अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत जनता आवास योजना-2025 लॉन्च कर दी है। इसके तहत कुल 144 फ्लैट शामिल किए गए हैं। 62 फ्लैट द्वारका मोड़ और 82 फ्लैट छत्तरपुर मेन रोड पर हैं। यह सभी फ्लैट ईडब्ल्यूएस श्रेणी वाले हैं।

    डीडीए के अनुसार दोनों जगहों पर यह फ्लैट डीडीए के लिए प्राइवेट बिल्डरों ने तैयार किए हैं। यह फ्लैट कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। डीडीए के अनुसार द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास बने फ्लैटों का साइज 29.246 से 30.688 वर्ग मीटर है। यह फ्लैट 12.63 से 13.24 लाख रुपये तक के हैं। वहीं छत्तरपुर मेन रोड पर बने फ्लैटों का साइज 45.57 से 48.24 वर्ग मीटर तक है। यह फ्लैट 23.05 से 24.37 लाख रुपये तक के हैं।

    इन फ्लैटों के साथ कवर और अनकवर्ड दोनों तरह की पार्किंग भी है। दो वर्ग मीटर की अनकवर्ड पार्किंग और 1.25 स्क्वायर मीटर की कवर्ड पार्किंग भी शामिल की गई है। इस योजना में वही लोग हिस्सा ले सकते हैं, जिनकी पारिवारिक आय 10 लाख सालाना से अधिक ना हो।

    डीडीए के अनुसार योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया सात जनवरी 2026 से शुरू होगी। पंजीकरण शुल्क 2500 रुपये होगा। पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि सात फरवरी 2026 तक है। ड्रॉ 13 फरवरी 2026 को होगा।

