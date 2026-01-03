Language
    तीर्थ नगरी ब्रजघाट में पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, हर-हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा तट

    By DHARAM PAL SINGH ARYAEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:30 AM (IST)

    पौष पूर्णिमा पर ब्रजघाट और पुष्पावती पूठ में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा तट 'हर-हर गंगे' के जयकारों से गूंज उठा। ...और पढ़ें

    तीर्थनगरी ब्रजघाट और पुष्पावती पूठ पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। जागरण

    संवाद सहयोगी, ब्रजघाट(हापुड़)। तीर्थ नगरी ब्रजघाट एवं पुष्पावती पूठ में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डूबकी लगाई। इस दौरान गंगा तट हर- हर गंगे के जयकारों से गुंजायमान हो गया। तीर्थ नगरी ब्रजघाट, पुष्पावती पूठ में अनेक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित किया।

    अनेक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद श्रीसत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया तो वहीं मंदिरों में चल रहे भजन कीर्तन में भाग लिया। इस दौरान अनेक भक्तों ने मंदिरों में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा गरीब एवं असहाय लोगों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान देकर पुण्य अर्जित किया।

    जाम को लेकर पुलिस रही सतर्क

    वहीं पुलिस भी हाईवे पर जाम न लगे, इसको लेकर सतर्क रहीं। इस दौरान गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार निगरानी करते हुए लोगों को सचेत करते रहे। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ओवर ब्रिज निर्माण के चलते रात से ही जाम जैसे हालात दिखाई दिए।

    बता दें कि यहां ओवर ब्रिज निर्माण के कारण वाहनों को हाईवे की सर्विस रोड से निकाला जा रहा है। रास्ता संकरा होने के कारण यहां 24 घंटे जाम जैसे हालात बने रहते हैं। हालांकि सर्दी एवं कोहरे का मौसम होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट दिखाई दी।