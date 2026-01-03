हापुड़ में बिजली कनेक्शन हुआ सस्ता, एस्टीमेट व्यवस्था खत्म, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, पिलखुवा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की नई कॉस्ट डेटा बुक लागू होने से पिलखुवा डिवीजन में एक लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन प्रक्रिया में बड़ी राहत मिली है। नई व्यवस्था से कनेक्शन सस्ते, आसान और ज्यादा पारदर्शी हो गए हैं।

कार्यकारी अभियंता मनीष कुमार यादव ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत बिजली कनेक्शन के लिए एस्टीमेट बनाने, इंस्पेक्शन करने और अतिरिक्त चार्ज वसूलने की प्रक्रिया पूरी तरह खत्म कर दी गई है। अब 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शन के लिए 300 मीटर तक की दूरी के लिए उपभोक्ताओं से कोई अलग से एस्टीमेट चार्ज नहीं लिया जाएगा। उपभोक्ता को सिर्फ़ एक तय एकमुश्त रकम जमा करनी होगी।

उन्होंने बताया कि पहले खंभे, तार, कंडक्टर और दूसरे तकनीकी कामों के लिए अलग-अलग एस्टीमेट बनाए जाते थे, जिससे उपभोक्ताओं को बेवजह परेशानी होती थी। नई व्यवस्था में बिजली विभाग ये सभी काम खुद करेगा, जिससे ऑफिसों के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी और देरी भी कम होगी। कार्यकारी अभियंता ने यह भी बताया कि प्रीपेड मीटर की दरों में भी काफी कमी की गई है।