वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारी धरने पर बैठे, 8 अक्टूबर को हड़ताल की दी चेतावनी

हापुड़ के सिंभावली में वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और 8 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें चार साल का ओवरटाइम और धरने के 14 दिनों का वेतन नहीं मिला है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर 7 अक्टूबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे काम बंद कर देंगे।

संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ के सिंभावली में चार साल का ओवरटाइम और धरने के 14 दिन का वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारी पिछले छह दिन से धरने पर बैठे हैं। समाधान नहीं होने पर कामकाज ठप करने की चेतावनी दी है।उधर, मिल के जिम्मेदार कर्मचारियों से कोई ठोस बात करने के लिए तैयार नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यूनियन अध्यक्ष नारायण सिंह,कर्मचारी अरुण त्यागी, महेंद्र सिंह राकेश शर्मा, रतन पाल, इंद्रजीत सिंह, अमरजीत सिंह, गौरव राठी, उमेश चौधरी हसमत अली ने बताया कि जनवरी 2021 से जून 2024 तक का ओवरटाइम कर्मचारियों को नहीं मिला है। इसके अलावा अपनी मांगों को लेकर 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक टाइम आफिस के बाहर कर्मचारियों ने धरना दिया था। प्रबंधन तंत्र ने 14 दिन का वेतन काट दिया था। समझौते में वेतन देने के लिए कहा गया, लेकिन आज तक वेतन नहीं मिला है।