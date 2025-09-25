Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में जानलेवा मांझे से कटी माेपेड सवार युवक की गर्दन, धीमी रफ्तार ने बचा ली जान, हालत गंभीर

    By Dharampal Arya Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:52 PM (IST)

    बाबूगढ़ में एक युवक जानलेवा मांझे की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। रसूलपुर निवासी मोहम्मद राहुल जब कस्बे में सामान लेने जा रहा था तब नीलकंठ फार्महाउस के पास उसकी गर्दन में मांझा फंस गया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उसका इलाज चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जानलेवा मांझे से कटी माेपेड सवार युवक की गर्दन, हालत गंभीर

    जागरण संवाददाता, बाबूगढ़। मोपेड पर कस्बे में आ रहे युवक की गर्दन जानलेवा मांझे की चपेट में आकर कट गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसको गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। जहां पर गंभीर हालत में उसका उपचार चल रहा है। वह मोपेड पर सवार था। मोपेड की गति कम होने के चलते उसकी जान बच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार रसूलपुर के रहने वाले कय्यूम का पुत्र मोहम्मद राहुल ई-रिक्शा चलाता है। वह बृहस्पतिवार शाम को अपनी मोपेड से घर का सामान लेने बाबूगढ़ कस्बे में आए थे। इस दौरान जब वह नीलकंठ फार्महाउस के सामने पहुंचे तो उनकी गर्दन में जानलेवा मांझा फस गया। इससे उनकी गर्दन करीब एक इंच की गहराई तक कट गई।

    उन्होंने हाथ से रोककर गर्दन को बचाने का प्रयास किया। इससे दाेनों हाथों पर भी गहरे घाव बन गए। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और मांझे को उनकी गर्दन से निकाला। पुलिस ने उनको स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

    अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। प्रतिबंध के बावजूद जिले में जानलेवा मांझे का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इससे दोपहिया वाहन पर खतरा बना रहता है। गर्दन में कपड़ा लपेटकर चलने से मांझा से कटने की आशंका कम हो जाती है।

    यह भी पढ़ें- युवक के पेट से निकलीं 29 चम्मच-19 टूथब्रश और... देखकर डॉक्टर भी रह गए दंग, चार घंटे चला ऑपरेशन