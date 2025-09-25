युवक के पेट से निकलीं 29 चम्मच-19 टूथब्रश और... देखकर डॉक्टर भी रह गए दंग, चार घंटे चला ऑपरेशन

हापुड़ जिले में एक चौंकाने वाली घटना में एक 40 वर्षीय नशे के आदी व्यक्ति सचिन के पेट से ऑपरेशन के दौरान 29 चम्मच 19 टूथब्रश और दो पेन निकाले गए। बुलंदशहर के रहने वाले सचिन को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था जहां नशा न मिलने पर उसने ये चीजें निगल लीं। पेट में दर्द होने पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे से मामले का खुलासा हुआ।

युवक के पेट से 29 चम्मच, 19 टूथब्रश और दो पेन निकले हैं। सोशल मीडिया