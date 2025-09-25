Language
    युवक के पेट से निकलीं 29 चम्मच-19 टूथब्रश और... देखकर डॉक्टर भी रह गए दंग, चार घंटे चला ऑपरेशन

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:11 PM (IST)

    हापुड़ जिले में एक चौंकाने वाली घटना में एक 40 वर्षीय नशे के आदी व्यक्ति सचिन के पेट से ऑपरेशन के दौरान 29 चम्मच 19 टूथब्रश और दो पेन निकाले गए। बुलंदशहर के रहने वाले सचिन को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था जहां नशा न मिलने पर उसने ये चीजें निगल लीं। पेट में दर्द होने पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे से मामले का खुलासा हुआ।

    युवक के पेट से 29 चम्मच, 19 टूथब्रश और दो पेन निकले हैं। सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक मरीज के पेट से ऑपरेशन के दौरान 29 चम्मच निकली हैं। इतना ही नहीं 19 टूथब्रश व दो पेन भी निकले हैं।

    बताया गया कि 40 वर्षीय सचिन बुलंदशहर का रहने वाला है और नशे का आदी है। वहीं, ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक भी पेट में चम्मच और टूथब्रश देखकर हैरान रह गए। उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था। वहां नशा न मिलने पर उसने यह सभी चीजें निगल लीं।

    इसके कुछ समय बाद पेट में दर्द होने और तबीयत खराब होने पर उपचार कराया गया। पेट के अल्ट्रासाउंड व एक्सरे जांच कराने पर चिकित्सकों को जानकारी मिली थी। शहर के एक निजी अस्पताल में चार घंटे चले ऑपरेशन के बाद यह सब सामान निकाला गया।