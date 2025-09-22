Bulldozer Action: हापुड़ में बुलडोजर एक्शन की बड़ी तैयारी, अब अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं
Bulldozer Action हापुड़ में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है। बस स्टैंड वशिष्ठ चौक मसूरी मार्ग और पिलखुवा मार्ग पर फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। दुकानदारों को दो दिन की मोहलत दी गई है अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का मानना है कि अतिक्रमण हटने से आवागमन सुगम होगा और कस्बे को जाम से मुक्ति मिलेगी।
संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। Bulldozer Action हापुड़ में कस्बे में लंबे समय से जाम और अव्यवस्था का कारण बने अतिक्रमण के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि बस स्टैंड धौलाना, वशिष्ठ चौक, मसूरी मार्ग और पिलखुवा मार्ग पर फैले अतिक्रमण को जल्द ही अभियान चलाकर हटाया जाएगा।
इसके लिए पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई है। उन्होंने कहा कि बिजली के खंभों के आस पास और नालों से आगे किए गए अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने दुकानदारों को दो दिन की मोहलत देते हुए चेतावनी दी कि या तो दूकान स्वामी स्वयं अपना कब्जा हटा लें। अन्यथा सामान जब्त करने के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- घंटों जाम में फंसी रही एंबुलेंस, लाखों लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी; हापुड़ पुलिस की व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल
वहीं, बस स्टैंड और मुख्य मार्गों पर फैले अवैध कब्जों के कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। दुकानदारो ने सड़क तक कब्जा किया हुआ है। जिसके बाद वाहनों की पार्किंग के कारण जाम आगा जाता है। जिसके चलते कई बार दुर्घटना हो जाती है।
ग्रामीणों ने बताया कि कि अतिक्रमण हटने से कस्बे में आवागमन सुगम होगा और वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान मिलेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।