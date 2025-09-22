घंटों जाम में फंसी रही एंबुलेंस, लाखों लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी; हापुड़ पुलिस की व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल

हापुड़ में पितृ अमावस्या पर पुलिस व्यवस्था की कमी के कारण लाखों यात्री जाम में फंसे रहे। शनिवार रात से रविवार शाम तक चले इस जाम में एंबुलेंस भी फंसी रहीं जिससे मरीजों को परेशानी हुई। ब्रजघाट में गंगा स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं और हाईवे से गुजरने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में पितृ अमावस्या पर पुलिस की अव्यवस्था के कारण लाखों राहगीरों को कई घंटे तक जाम से जूझना पड़ा। चंद कदमों की दूरी तय करने में राहगीरों को कई घंटे का समय लग गया। शनिवार की रात्रि 11 बजे से शुरू हुआ जाम रविवार की शाम पांच बजे तक लगा रहा। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त जाम में कई एंबुलेंस तक फसी रहीं, जिसके कारण मरीज एवं उनके साथ आए लोगों में साफ तौर पर बेचैनी देखी गई।

तीर्थ नगरी ब्रजघाट में पितृ अमावस्या पर गंगा स्नान को आए श्रद्धालुओं एवं हाईवे से गुजरने वाले लोगों को जाम से जूझना पड़ा। प्रत्येक अमावस्या, पूर्णिमा एवं अन्य त्योहार पर पुलिस प्रशासन समय से अपनी तैयारी पूर्ण कर लेता था। इसके लिए वह बड़े वाहनों का रूट डायवर्जन से लेकर अस्थाई पार्किंग आदि की व्यवस्था कर लेता था। लेकिन इस बार पुलिस की अदूरदर्शिता का परिणाम गढ़मुक्तेश्वर-ब्रजघाट से गुजरने वाले लोगों को जाम के रूप में झेलने को मिला।

पितृ अमावस्या को लेकर शनिवार शाम से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया था। इस बीच सप्ताह का अंतिम दिन होने के कारण अनेक लोग अपने घरों को वापसी कर रहे थे। शनिवार रात्रि करीब दस बजे से हल्के जाम की शुरूआत हुई तो 11 बजे तक जाम ने भयंकर रूप धारण कर लिया। इसके बाद चंद कदमों की दूरी तय करने में राहगीरों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा।

वहीं, जाम की विकट स्थिति को देखते हुए पुलिस ने व्यवस्था संभालने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति और बिगड़ती चली गई। हालात यह हो गई कि जाम में कई घंटे रहने के बाद श्रद्धालु वाहनों से उतरकर पैदल ही गंगा की तरफ चलने लगे। इस बीच कई एंबुलेंस भी जाम में फस गई। इसके कारण मरीज एवं उनके स्वजन में काफी बेचैनी दिखाई दी। स्वजन एंबुलेंस को निकालने के लिए स्वयं ही प्रयास करते रहे, लेकिन जाम के कारण एंबुलेंस को रास्ता नहीं मिल पाया।