    ब्रजघाट टोल प्लाजा पर बवाल: नगर पालिका सीमा में वसूली का विरोध, बाइपास रूट बदलने व टोल हटाने की मांग

    By Dhrub Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:37 PM (IST)

    पंकज लोधी के नेतृत्व में गढ़मुक्तेश्वर में ब्रजघाट टोल प्लाजा हटाने और बाइपास को स्याना चौराहे से निकालने की मांग को लेकर सात दिनों से धरना जारी है। प ...और पढ़ें

    तहसील में धरनारत लोग। सौ इंटरनेट मीडिया

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। तहसील प्रागंण में समाज सेवी पंकज लोधी द्वारा टोल हटाने एवं ब्रजघाट बाइपास को स्याना चौराहे से निकालने की मांग को लेकर सात दिनों से धरना दिया जा रहा है। इस धरने को अभी तक कई संगठनों ने समर्थन दिया है।

    गढ़मुक्तेश्वर एवं ब्रजघाट के बीच दिल्ली लखनऊ हाईवे पर अल्लाबक्ख्शपुर गांव के पास टोल बना हुआ है। एक ही नगर में आने जाने पर यहां के लोगों को टोल देना पड़ता है। इससे नगर के साथ ही आसपास के लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

     

    इसके अतिरिक्त एक नया बाइपास ब्रजघाट तक पास हुआ है। समाज सेवी पंकज लोधी ने कहा कि इस बाइपास के बनने से यहां टोल का समय और बढ़ा दिया जाएगा। इस टोल पर 15 वर्षो से वसूली की जा रही है।

    लंबे समय से की जा रही है टोल वसूली 

    ब्रजघाट को गांव दर्शाकर एवं ब्रजघाट गंगा पर बने पुल का हवाला देकर गढ़ नगर पालिका सीमा में टोल वसूली लंबे समय से की जा रही, जिसका कोई भी संतोषजनक जवाब संबंधी विभागों द्वारा नहीं दिया जा रहा हैं। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद प्राधिकरण द्वारा 2020 में गढ़ नगर पालिका में टोल ही नहीं दर्शाया गया है।

    नगर पालिका की 18 दिसंबर 2020 की सूचना में टोल प्लाजा गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका की 1261 व1262 खसरा नंबर में स्थापित था लेकिन एक मई 2024 की नगर पालिका सूचना में वर्तमान टोल प्लाजा 1264 खसरा नंबर में पहुंचा दिया गया। इसको लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका विचाराधीन चल रही है।

    टोल को लेकर सहीं उत्तर नहीं दिया जा रहा है। इसमें हापुड़ जिलाधिकारी अपने समकक्ष गढ़ ब्रजघाट टोल प्लाजा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बुलाकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है।

    धरने में गौ रक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रदीप रावत ने पहुंचकर धरने को समर्थन दिया एवं कहा की जनता के हित में तिगरी पर पुल बनाया जाना एवं ब्रजघाट बाइपास को स्याना चौराहे पर निकाला जाना व गढ़ नगर पालिका से टोल का हटाया जाना न्याय उचित मांगे हैं।

    यदि श्मशान घाट के पास गंगा पर नया पुल बनाकर उस पुल की लागत की वसूली के लिए टोल प्लाजा की समय सीमा बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रवासियों को ऐसा कोई पुल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जाम खत्म करने का हवाला दिया जा रहा है, जबकि जाम खत्म हो जाएगा।

    परंतु सारा जाम ही टोल प्लाजा से लगता है। इस अवसर पर विश्व हिंदू राष्ट्र सेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष मोंटी चौधरी, जय सिंह राणा, शाह आलम, अमित कुमार, प्रदीप, नितिन सैनी, वंश रावत, हर्षण प्रजापति, बबली शर्मा, बबलू, छिददा सिंह, राजवीर शास्त्री, रविंद्र प्रकाश, दिलशाद, मनोज कुमार गोयल, राजवीर शास्त्री,रामानंद शर्मा, ब्रजपाल, गजेंद्र, अंकित एडवोकेट, अनिल चौहान, सुरेंद्र कुमार इत्यादि मौजूद रहे।