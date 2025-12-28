हापुड़ में आलू किसानों को मंदी की मार, पंजाब से आवक ने बढ़ाई मुसीबत
हापुड़ के आलू किसान पंजाब से आलू आने के बाद कीमतों में भारी गिरावट से जूझ रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज का किराया आलू की कीमत से अधिक होने के कारण किसानों को ...और पढ़ें
ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। पंजाब से आलू आने के बाद बाज़ार में आई गिरावट से ज़िले के किसान हैरान हैं। कोल्ड स्टोरेज का किराया उन्हें अपने आलू की मिल रही कीमत से ज़्यादा है, जिससे किसान अपना माल स्टोरेज सुविधाओं में छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कम कीमतों के कारण ज़िले के किसानों को भारी नुकसान हुआ है।
जिले के किसान हर साल बड़ी मात्रा में आलू उगाते हैं। पिछले साल, 2024 में, किसानों को अपने आलू की अच्छी कीमतें मिलने से काफी फायदा हुआ था। नतीजतन, बीमारी न होने और बंपर फसल के कारण, ज़िले के 20 कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह से भर गए थे। किसानों को अक्टूबर के मध्य तक अपने आलू की अच्छी कीमतें मिलती रहीं। इस दौरान, ज़िला बागवानी विभाग ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आलू आने की आशंका जताते हुए किसानों से अपना माल बेचने का आग्रह किया, लेकिन किसानों ने सलाह को नजरअंदाज कर दिया।
किसानों का मानना था कि चूंकि पंजाब से आलू अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए उन्हें आखिरकार अपने आलू की सही कीमत मिलेगी। इसी विश्वास के कारण, हजारों किसानों ने कोल्ड स्टोरेज में लगभग दस मीट्रिक टन आलू रोक लिया। हालांकि, जब अचानक पंजाब से आलू आने लगे, तो स्थानीय आलू की मांग कम हो गई, और कीमतें लगातार गिरती गईं।
फिलहाल, 50 किलो आलू का एक बोरा सिर्फ 100 से 150 रुपये में बिक रहा है, जबकि कोल्ड स्टोरेज का किराया इससे भी ज़्यादा है। नतीजतन, किसानों ने अपने आलू कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में छोड़ दिए हैं। कोल्ड स्टोरेज संचालक अब उन्हें पशु मालिकों को सस्ते दामों पर बेच रहे हैं।
कीमतों का रुझान
2024 में, जनवरी और फरवरी में कटाई के मौसम के दौरान, चिप्सोना आलू की कीमत 2250 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थी। बाद में, 2025 के जनवरी और फरवरी में, चिप्सोना आलू की कीमत 1300 से 1500 रुपये के बीच थी। कीमतें लगभग डेढ़ महीने पहले तक स्थिर रहीं, लेकिन अब, पंजाब से आलू आने के साथ, स्थानीय आलू की मांग खत्म हो गई है।
- जिले में कोल्ड स्टोरेज की संख्या: 20
- जिले में आलू किसानों की संख्या: 12,800
- जिले में आलू की खेती का रकबा (हेक्टेयर में): 4,680
- इस साल आलू का भंडारण: 210,518 मीट्रिक टन
- अभी कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू: 10 मीट्रिक टन
- सामान्य आलू के लिए प्रति क्विंटल स्टोरेज किराया: ₹260
- बीज वाले आलू के लिए प्रति क्विंटल स्टोरेज किराया: ₹285
किसानों को समय-समय पर कोल्ड स्टोरेज से अपने आलू निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई किसानों ने पहले ही अपने आलू बेच दिए थे, लेकिन कुछ ने अपना स्टॉक रोक रखा था। अगले स्टोरेज साइकिल की तैयारी के लिए 30 नवंबर से पहले कोल्ड स्टोरेज खाली करने होंगे। पंजाब से आलू आने के बाद स्थानीय आलू की मांग कम हो गई है।
- डॉ. हरित कुमार, जिला बागवानी अधिकारी
