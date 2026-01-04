महिला सहकर्मी की किशोरी बेटी से दुष्कर्म में जल संस्थान कर्मी गिरफ्तार, वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। जल संस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब्दुल सलाम ने अपने विभाग की महिला कर्मी की 16 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म किया। उसकी अश्लील फोटो खींचने के साथ ही वीडियो बना लिए और इन्हें इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया है। अब्दुल पर संस्थान के महाप्रबंधक, अधिशाषी अभियंता व अन्य स्टाफ पर इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने और गोली मारने की धमकी देने का भी आरोप है।