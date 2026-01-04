Language
    महिला सहकर्मी की किशोरी बेटी से दुष्कर्म में जल संस्थान कर्मी गिरफ्तार, वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:28 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां जल संस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने अपने ही सहकर्मी की बेटी के साथ दुष्कर ...और पढ़ें

    निलंबित किया गया कर्मी अब्दुल सलाम। -सौजन्य इंटरनेट मीडिया।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। जल संस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब्दुल सलाम ने अपने विभाग की महिला कर्मी की 16 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म किया। उसकी अश्लील फोटो खींचने के साथ ही वीडियो बना लिए और इन्हें इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा।

    पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया है। अब्दुल पर संस्थान के महाप्रबंधक, अधिशाषी अभियंता व अन्य स्टाफ पर इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने और गोली मारने की धमकी देने का भी आरोप है।

    इस मामले में उसे निलंबित कर दिया गया है। मामले की विभागीय जांच भी कराई जा रही है। अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ मौदहा तहसील में तैनात था। वह परिवार के साथ मौदहा जल संस्थान परिसर में बने आवास में रहता है।

    उसने हमीरपुर में कार्यरत महिला कर्मचारी की 16 वर्षीय पुत्री को अपनी बातों में फंसाकर दुष्कर्म किया और फोटो वीडियो प्रचलित करने की धमकी देकर बाद में भी दुष्कर्म करता रहा।