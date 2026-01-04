VB G राम जी में कड़ाके की सर्दी में गमछा-बनियान में काम करते दिखाए मजदूर, इस विकासखंड में फर्जी हाजिरी लगाने का मामला आया सामने

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। पहले मनरेगा और अब विकसित भारत गारंटी फार रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी राम जी) नाम बदला, लेकिन गड़बड़ियां पहले की सामने आ रही हैं। सरकारी धन की लूट हो रही है और जिम्मेदारों को यह न दिख रहा है और न ही कार्रवाई से मतलब है। हद तो तब हो गई जब कड़ाके की सर्दी में एक जनवरी को किए गए काम में गमछा-बनियान पहने मजदूरों की फोटो मनरेगा की वेबसाइट में अपलोड कर दी गई।

मजदूरों के बीच नाबालिग बच्ची को भी खड़ा करके फोटो खींच कर अपलोड की गई है। डीसी मनरेगा राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मामला जानकारी में आया है। जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।प्रकरण मुस्करा ब्लाक की 16 ग्राम पंचायतों का है।

सामने आ रहे ऐसे मामले यहां पुराने फोटो और एक ही फोटो को कई बार अपलोड करके व फर्जी हाजिरी के मामले सामने आ रहे हैं। नियमानुसार, योजना के तहत कराए गए कार्य और मजदूरों की फोटो मनरेगा वेबसाइट में अपलोड करनी होती है। एक जनवरी को मुस्करा ब्लाक की 16 ग्राम पंचायतों के 51 कार्यों के 309 मस्टर रोल में 2,913 मजदूरों का डाटा अपलोड किया गया।

ग्राम पंचायत गहरौली में सीसी रोड से धरम मास्टर के खेत तक खड़ंजा कार्य और प्रताप यादव के खेत से शिव प्रकाश के खेत तक सहित अन्य कार्य में 437 मजदूरों को कार्य करते दिखाया गया है। ग्राम पंचायत खड़ेही लोधन में नाला खोदाई, तालाब सौंदर्यीकरण व अन्य कार्य में 472 मजदूर, जबकि कंधौली गांव में 316, बसवारी में 188, गुंदेला में 222 मजदूरों को कार्य करते दिखाया गया है।