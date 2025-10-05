मोक्षधाम की राह में नरक, दलदल से गुजरती शव यात्रा के Video ने खोली यूपी में सिस्टम की पोल

हमीरपुर जिले के अरतरा गांव में श्मशान घाट जाने का रास्ता कीचड़ में तब्दील हो गया है( इससे ग्रामीणों को शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए कीचड़युक्त रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने क्षेत्र में विकास की पोल खोल दी है। ग्रामीणों को 14 वर्षों से मोक्षधाम तक सड़क का इंतजार है पर कोई सुनवाई नहीं हो रही।

संवाद सहयोगी, जागरण, मौदहा(हमीरपुर)। इन दिनों मौदहा विकासखंड के अरतरा गांव में श्मशान घाट जाने वाला रास्ता पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील है। ऐसे में ग्रामीणों को मजबूरी में इस कीचड़युक्त मार्ग से शव लेकर अंतिम यात्रा में जाना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि इस तरफ कोई ध्यान नही दे रहे हैं। इसका एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में जमकर प्रचलित हो रहा है। जिसने विकसित उत्तर प्रदेश को पोल खोलकर रख दी है।

रविवार को इंटरनेट मीडिया में प्रचलित हुए इस वीडियो ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया।करीब 56 सेकेंड के इस वीडियो ने जिले के विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी। शनिवार को अरतरा गांव निवासी शिवशंकर के 22 वर्षीय पुत्र विजय किशोर की मृत्यु हो गई थी। स्वजन अंतिम संस्कार के लिए कीचड़ भरे रास्ते से शव, लकड़ी व कंडे कंधों पर लेकर गए। जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रचलित हो रहा है।

करीब 56 सेकेंड के इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण किस तरह से लड़खड़ाते हुए कीचड़युक्त मार्ग से कंधे में शव लेकर अंतिम यात्रा में जा रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीण आगे लकड़ी व कंडा लेकर जा रहे हैं। इस वीडियो ने विकसित उत्तर प्रदेश की पोल खोलकर रख दी है। जिम्मेदार अधिकारियों ने भी इस तरफ कोई ध्यान नही दिया।

इस संबंध में ग्राम प्रधान महेश्वरीदीन प्रजापति ने बताया कि श्मशान घाट तक सीसी निर्माण के लिए सदर विधायक डा.मनोज प्रजापति ने प्रस्ताव भेजा है। बरसात बाद इसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। ताकि ग्रामीणों को समस्या न हो। वहीं सचिव भूपेंद्र कुमार ने बताया कि विधायक की योजना में यह रास्ता स्वीकृत है। शीघ्र ही निर्माण होगा।