Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोक्षधाम की राह में नरक, दलदल से गुजरती शव यात्रा के Video ने खोली यूपी में सिस्टम की पोल

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:40 PM (IST)

    हमीरपुर जिले के अरतरा गांव में श्मशान घाट जाने का रास्ता कीचड़ में तब्दील हो गया है( इससे ग्रामीणों को शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए कीचड़युक्त रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने क्षेत्र में विकास की पोल खोल दी है। ग्रामीणों को 14 वर्षों से मोक्षधाम तक सड़क का इंतजार है पर कोई सुनवाई नहीं हो रही।

    prefferd source google
    Hero Image
    कीचड़युक्त मार्ग से कंधे में शव लेकर जाते मौदहा के अरतरा गांव के ग्रामीण। सौजन्य वीडियोग्रैब

    संवाद सहयोगी, जागरण, मौदहा(हमीरपुर)। इन दिनों मौदहा विकासखंड के अरतरा गांव में श्मशान घाट जाने वाला रास्ता पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील है। ऐसे में ग्रामीणों को मजबूरी में इस कीचड़युक्त मार्ग से शव लेकर अंतिम यात्रा में जाना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि इस तरफ कोई ध्यान नही दे रहे हैं। इसका एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में जमकर प्रचलित हो रहा है। जिसने विकसित उत्तर प्रदेश को पोल खोलकर रख दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार को इंटरनेट मीडिया में प्रचलित हुए इस वीडियो ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया।करीब 56 सेकेंड के इस वीडियो ने जिले के विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी। शनिवार को अरतरा गांव निवासी शिवशंकर के 22 वर्षीय पुत्र विजय किशोर की मृत्यु हो गई थी। स्वजन अंतिम संस्कार के लिए कीचड़ भरे रास्ते से शव, लकड़ी व कंडे कंधों पर लेकर गए। जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रचलित हो रहा है।

    करीब 56 सेकेंड के इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण किस तरह से लड़खड़ाते हुए कीचड़युक्त मार्ग से कंधे में शव लेकर अंतिम यात्रा में जा रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीण आगे लकड़ी व कंडा लेकर जा रहे हैं। इस वीडियो ने विकसित उत्तर प्रदेश की पोल खोलकर रख दी है। जिम्मेदार अधिकारियों ने भी इस तरफ कोई ध्यान नही दिया।

    इस संबंध में ग्राम प्रधान महेश्वरीदीन प्रजापति ने बताया कि श्मशान घाट तक सीसी निर्माण के लिए सदर विधायक डा.मनोज प्रजापति ने प्रस्ताव भेजा है। बरसात बाद इसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। ताकि ग्रामीणों को समस्या न हो। वहीं सचिव भूपेंद्र कुमार ने बताया कि विधायक की योजना में यह रास्ता स्वीकृत है। शीघ्र ही निर्माण होगा।

    करीब 14 वर्ष से अव्यवस्था का दंश झेल रहे ग्रामीण

    अरतरा गांव से करीब एक किलोमीटर दूर मोक्षधाम का निर्माण वर्ष 2011 में कराया गया था। ताकि यहां पर मृत लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। मोक्षधाम के निर्माण के करीब 14 वर्ष बाद अभी तक यहां जाने के लिए सड़क नहीं बनीं। जिसके कारण लोगों को बरसात में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और बरसात में कीचड़युक्त मार्ग से होकर ग्रामीणों को मजबूरी में शव लेकर अंतिम यात्रा निकालनी पड़ती है। ग्रामीण करीब 14 वर्ष से इस अव्यवस्था के दंश को झेल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कोई ध्यान नही दे रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- IND A vs AUS A Final: आस्ट्रेलिया की खराब शुरुआत, आठ ओवर में चार विकेट ढेर