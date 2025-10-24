Language
    ये हैं राठ रोडवेज डिपो प्रभारी, महिला परिचालक से बोले- मुझसे सूखे-सूखे नमस्ते न करो....

    By Hariom Dhuria Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:40 PM (IST)

    हमीरपुर जिले के राठ रोडवेज डिपो में महिला परिचालक के साथ डिपो प्रभारी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। महिला परिचालक ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने उससे कहा — “मुझसे सूखे-सूखे नमस्ते मत करो।” इस टिप्पणी से आहत महिला ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। 

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। परिवहन निगम की महिला संविदा परिचालक ने प्रभारी डिपो के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राठ को प्रार्थना पत्र दिया है। जिसमें उसने लिखा है कि प्रभारी डिपो अधिकारी उससे कहता है सूखे सूखे नमस्ते न किया करो, पांच या छह सौ रुपये से नमस्ते किया करो। इससे महिला परिचालकों में रोष व्याप्त है।

    राठ रोडवेज डिपो में तैनात एक संविदा महिला परिचालक ने दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि ड्यूटी करके जब वह वापस डिपो लौटती और इनकम जमा करने के लिए डिपो प्रभारी निखिल वर्मा के पास जाती है तो वह उसे देर तक रोके रहते हैं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही नौकरी खत्म करने की भी धमकी देते है। कहते हैं कि मुझसे सूखे सूखे नमस्ते न करो पांच सौ या छह सौ रुपये की नमस्ते करने को कहते हैं और खुद को अपर प्रबंधक निदेशक का रिश्तेदार बताकर धमकी दे रहे है कि मेरा कोई कुछ नही बिगाड़ पाएगा मेरी पहुंच लखनऊ तक है।

    इस मामले की शिकायत पीड़िता ने राठ विधायक मनीषा अनुरागी से भी की है। एआरएम को दिए प्रार्थना पत्र में महिला परिचालक ने बताया कि राठ डिपो की अधिकाशंतया महिला परिचालक डिपो प्रभारी से अत्यधिक मानसिक, आर्थिक एवं अनानवीय व्यवहार से पीड़ित है। महिला परिचालक ने मांग की है कि उक्त मामले की जांच कर डिपो प्रभारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में प्रभारी डिपो अधिकारी निखिल वर्मा का कहना है कि जो भी आरोप महिला परिचालक लगा रही है वह गलत हैं। इनके द्वारा लापरवाही से कार्य किया जाता है।

    लोड फैक्टर कम होने पर जब कहा जाता है तो उल्टा सीधा बोलती हैं। बिना टिकट यात्रा कराने के मामले में भी पकड़ी जा चुकी हैं। विभाग में 53 महिला कर्मी हैं। कोई भी ऐसा नही कह सकता है कि उन्हें परेशान किया जा रहा हो। एक बार राठ विधायक से भी शिकायत कर चुकी हैं। जिस पर उनके सामने सारी स्थिति के बारे में बताया जा चुका है।

