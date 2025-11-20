यूपी में नहीं रूक रहे पराली जलाने के मामले, इस जिले में 11 किसानों पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। लगातार हो रही पराली जलाने की घटनाओं को लेकर कृषि विभाग सतर्क है। अब तक जिले में पराली जलाने की कुल 12 घटनाएं प्रकाश में आई हैं। जिसमें कुल 19 किसानों पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उप कृषि निदेशक डा.प्रमोद कुमार ने बताया कि इस वर्ष अभी तक पराली जलाने की कुल 12 घटनाएं हो चुकी हैं। सदर तहसील में 07, मौदहा में 01 व सरीला में 04 शामिल हैं।

बीते दिनों नौ घटनाएं सामने आई थीं, जिस पर जांच में पराली जलाने की पुष्टि होने पर आठ किसानों पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। वहीं पराली जलाने वाले 11 किसान और चिन्हित किए गए थे, जो जांच में दोषी पाए गए हैं। जिसमें सदर के सुमेरपुर विकासखंड के पचखुरा बुजुर्ग के मूलचंद व रमेश पुत्रगण हुन्नर पर 10 हजार, पचखुरा के ही कुबेर पुत्र सुखदेव पर 30 हजारा, कुरारा के खरौंज गांव के चुनूबद्दी पुत्र गजराज पर पांच हजार, मुस्करा के उमरी गांव के भवानीदीन पुत्र मूलचंद, मूलचंद पुत्र दुर्जन, घसिटिया पत्नी दुर्जन पर पांच हजार तथा तहसील सरीला में अशोक कुमार पुत्र नाथूराम, उदयभान व राजकुमार पुत्र रामसनेही और कुसमा पत्नी रामसनेही पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।