हमीरपुर में कोहरे के कारण नदी की ढाल में पलटा ट्रैक्टर, किसान की दबकर दर्दनाक मौत
हमीरपुर के सुमेरपुर में घने कोहरे के कारण एक दर्दनाक हादसा हो गया। बिरखेरा गांव निवासी 32 वर्षीय किसान अवधेश यादव अपने निजी नलकूप से ट्रैक्टर लेकर गां ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण हमीरपुर। सुमेरपुर में निजी नलकूप से गांव लौट रहे किसान की ट्रैक्टर पलटने से उसके नीचे दबकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
थाना क्षेत्र के बिरखेरा गांव निवासी रामनारायण यादव ने बताया कि उसका पुत्र 32 वर्षीय अवधेश यादव खेतों में काम करने के बाद शनिवार की रात करीब साढ़े आठ बजे अपने निजी नलकूप से ट्रैक्टर लेकर गांव आ रहा था, तभी घने कोहरे के चलते करोड़न नदी की ढाल में ट्रैक्टर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई।
काफी देर तक गांव न पहुंचने पर स्वजन खेतों की ओर गए तो अवधेश ट्रैक्टर के नीचे दबा हुआ था। जिसके बाद स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की है। इस घटना से स्वजन में मातम छा गया है।
मृतक विवाहित था तथा उसके दो पुत्र 10 वर्षीय रीशू व छह वर्षीय नीशु हैं। इस घटना से मृतक की पत्नी मिथलेश रो-रोकर बेहाल है। इस संबंध में थानाध्यक्ष सुमेरपुर अनूप सिंह का कहना है कि किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
