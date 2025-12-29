हमीरपुर में कोहरे के कारण नदी की ढाल में पलटा ट्रैक्टर, किसान की दबकर दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, जागरण हमीरपुर। सुमेरपुर में निजी नलकूप से गांव लौट रहे किसान की ट्रैक्टर पलटने से उसके नीचे दबकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

थाना क्षेत्र के बिरखेरा गांव निवासी रामनारायण यादव ने बताया कि उसका पुत्र 32 वर्षीय अवधेश यादव खेतों में काम करने के बाद शनिवार की रात करीब साढ़े आठ बजे अपने निजी नलकूप से ट्रैक्टर लेकर गांव आ रहा था, तभी घने कोहरे के चलते करोड़न नदी की ढाल में ट्रैक्टर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई।