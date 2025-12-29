Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हमीरपुर में कोहरे के कारण नदी की ढाल में पलटा ट्रैक्टर, किसान की दबकर दर्दनाक मौत

    By Ankur Kumar Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:22 PM (IST)

    हमीरपुर के सुमेरपुर में घने कोहरे के कारण एक दर्दनाक हादसा हो गया। बिरखेरा गांव निवासी 32 वर्षीय किसान अवधेश यादव अपने निजी नलकूप से ट्रैक्टर लेकर गां ...और पढ़ें

    Hero Image

    अवधेश यादव। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, जागरण हमीरपुर। सुमेरपुर में निजी नलकूप से गांव लौट रहे किसान की ट्रैक्टर पलटने से उसके नीचे दबकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

    थाना क्षेत्र के बिरखेरा गांव निवासी रामनारायण यादव ने बताया कि उसका पुत्र 32 वर्षीय अवधेश यादव खेतों में काम करने के बाद शनिवार की रात करीब साढ़े आठ बजे अपने निजी नलकूप से ट्रैक्टर लेकर गांव आ रहा था, तभी घने कोहरे के चलते करोड़न नदी की ढाल में ट्रैक्टर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काफी देर तक गांव न पहुंचने पर स्वजन खेतों की ओर गए तो अवधेश ट्रैक्टर के नीचे दबा हुआ था। जिसके बाद स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की है। इस घटना से स्वजन में मातम छा गया है।

    मृतक विवाहित था तथा उसके दो पुत्र 10 वर्षीय रीशू व छह वर्षीय नीशु हैं। इस घटना से मृतक की पत्नी मिथलेश रो-रोकर बेहाल है। इस संबंध में थानाध्यक्ष सुमेरपुर अनूप सिंह का कहना है कि किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- यूपी में ईंट से कूचकर कुत्ते की बेरहमी से हत्या, रस्सी से बांध कर शव गली में घसीटा; CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर