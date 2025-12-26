Hamirpur Road Accident: सड़क हादसे में टीटीई समेत दो की मौत, एक युवक की हालत नाजुक
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक सड़क हादसे में टीटीई समेत दो लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। कानपुर-हमीरपुर हाईवे में हमीरपुर व महोबा की सीमा पर खन्ना टोल प्लाजा के पास गुरुवार की रात भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों में से टीटीई समेत दो की मौत हो गई। जबकि एक की हालत गंभीर है।चालक वाहन समेत मौके से भाग गया। हादसा महोबा से मौदहा की ओर लौटते समय गुरुवार देर रात हुआ।
दुर्घटना में मौदहा कस्बा निवासी 27 वर्षीय राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रदीप ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। तीसरा युवक गौरव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज महोबा के अस्पताल में चल रहा है।
राजेंद्र अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे और मध्य प्रदेश के सतना में रेलवे विभाग में टीटीई के पद पर तैनात थे। प्रदीप पेशे से फोटोग्राफर थे। तीनों मौदहा कस्बे के हैदरगंज के रहने वाले हैं और आपस में खास मित्र थे। खन्ना थाना प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि वाहन की तलाश के लिए टोल प्लाजा में लगे सीसी कैमरा की मदद ली जा रही है।
