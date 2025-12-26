Hamirpur Road Accident: सड़क हादसे में टीटीई समेत दो की मौत, एक युवक की हालत नाजुक

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। कानपुर-हमीरपुर हाईवे में हमीरपुर व महोबा की सीमा पर खन्ना टोल प्लाजा के पास गुरुवार की रात भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों में से टीटीई समेत दो की मौत हो गई। जबकि एक की हालत गंभीर है।चालक वाहन समेत मौके से भाग गया। हादसा महोबा से मौदहा की ओर लौटते समय गुरुवार देर रात हुआ।

