हमीरपुर में बहनोई की तेरहवीं से लौट रहे थे दंपती, बाइक को डंपर ने मारी टक्कर, महिला की मौत व दो घायल
हमीरपुर में एक दुखद घटना में, बहनोई की तेरहवीं से लौट रहे दंपती और उनके भतीजे को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बहनोई की तेरहवीं से घर वापस लौट रहे बाइक सवार दंपती व उनके भतीजे को तेज रफ्तार डंपर कुचलता हुआ निकल गया। जिसमें महिला की मौत हो गई। वहीं उसका पति और भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं।
बिवांर थानाक्षेत्र के धनपुरा गांव निवासी 40 वर्षीय चंद्रपाल वर्मा कस्बा कुरारा निवासी अपनी 60 वर्षीय मौसी किशोरी देवी व 62 वर्षीय मौसा महावीर को बाइक से लेकर अरतरा गांव मंगलवार को आया था। महावीर अपने बहनोई की तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पत्नी के साथ आया था।
बुधवार की दोपहर करीब साढ़े 12 बजे चंद्रपाल, महावीर और किशोरी तीनों बाइक से वापस कुरारा जा रहे थे। तभी कानपुर सागर हाईवे स्थित अरतरा मोड़ के पास लघुशंका लगने पर चंद्रपाल ने बाइक रोकी। लघुशंका के बाद जैसे ही सभी लोग बाइक में बैठे कि तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे तीनों लोग हाईवे पर गिर गए और डंपर महिला को कुचलता हुआ निकल गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नही डंपर करीब पचास मीटर तक महिला के शव को घसीटते हुए ले गया।
वहीं बाइक चालक चंद्रपाल और महिला का पति महावीर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मौदहा सीएचसी पहुंचाया, जहां से दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं महिला के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।
घटना के बाद डंपर चालक डंपर समेत मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई। इस घटना से मृतका के स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं। मौदहा कोतवाल संतोष सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और डंपर की तलाश की जा रही है।
