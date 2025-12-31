Language
    नए साल पर स्पेशल गिफ्ट मैसेज से बचें, वरना फोन हो जाएगा हैक, साइबर ठग खाली कर देंगे बैंक खाता

    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    हमीरपुर पुलिस ने नए साल पर सक्रिय साइबर ठगों से बचने की चेतावनी दी है। ठग 'स्पेशल गिफ्ट' या 'डिजिटल ई-कार्ड' के नाम पर APK फाइल वाले संदेश भेज रहे हैं ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। मोबाइल यूजर ध्यान दें, इंटरनेट मीडिया के दौर में नूतन वर्ष 2026 को आपके पास स्पेशल गिफ्ट या डिजिटल ई-कार्ड जैसे आकर्षक फेंक संदेश आएंगे... जिसमें 'एपीके' फाइल का लिंक जुड़ा होता है, जो आपके एक एपीके फाइल जैसे (नया वर्ष एपीके) डाउनलोड कहने को कहता है। ऐसे मैसेज खोलते ही यह एप आपसे से एसएमएस, कान्टेक्ट्स और नोटिफिकेशन तक पहुंच मांगता है, यह संदिग्ध है क्योंकि किसी ग्रीटिंग कार्ड को इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। ऐसे संदेशों के क्लिक करने से ही आपकी रकम निकल जाएगी।

    पुलिस अधीक्षक डा.दीक्षा शर्मा ने बताया कि ऐसे संदेश मोबाइल फोन में एक बार इंस्टाल होने होने पर यह अपने आप बैकग्राउंड में एक्टिव हो जाता है और आपके ओटीपी, बैंकिंग डिटेल्स व पर्सनल फोटो व वीडियो चोरी कर सकता है। आपकी बैंक खाता खाली हो सकता है। इसलिए सतर्क होकर संदेश पर क्लिक करें और खाता खाली होने से बचाएं।

     

    हैकर्स हैक कर लेंगे सारा ब्योरा

    वहीं साइबर क्राइम थाना प्रभारी जयशंकर सिंह ने लोगों से अपील की है कि यदि मोबाइल यूजर्स ने नए वर्ष में एपीके फाइल का नव वर्ष मैसेज एप को डाउनलोड किया तो हैकर्स आपका सारा ब्योरा हैक कर लेंगे और ओटीपी पढ़कर आपके बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। कई बार वाट्सएप अकाउंट भी हैक हो जाता है ताकि यह मैसेज आपके दोस्तों को भी अपने आप चला जाए। इस प्रकार के स्कैम से बचने के लिए अज्ञात एपीके फाइल, लिंक डाउनलोड न करें। केवल गूगल प्ले स्टोर या आधिकारिक स्टोर से ही ऐप इंस्टाल करें।


    इन चीजों का रखें विशेष ध्यान

    वाट्सएप पर आई किसी भी अनजान एपीके फाइल को न खोलें। व्हाट्सएप या एसएमएस पर आए किसी भी लिंक पर बिना पुष्टि क्लिक न करें। केवल गूगल प्ले स्टोर या आधिकारिक एप स्टोर से ही एप्लिकेशन डाउनलोड करें। यदि कोई दोस्त भी ऐसा लिंक भेजे, तो पहले उनसे पुष्टि कर लें क्योंकि उनका अकाउंट भी हैक हो सकता है।


    इन फर्जी डाट एपीके फाइलों से रहें सतर्क

    ई-चालान.एपीके, प्रधानमंत्री आवास.एपीके, पीएम किसान योजना.एपीके, आरटीओ चालान.एपीके, वेडिंग इन्विटेशन.एपीके,एसआइबीयूनो.एपीके समेत अन्य लिंक पर क्लिक न करें। यदि साइबर फ्राड हो जाता है तो साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें और स्थानीय साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराएं।