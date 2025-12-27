हमीरपुर में एसपी की कार्रवाई, 20 उपनिरीक्षकों का तबादला, हरौलीपुर चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। पुलिस टीम पर हुए हमले में ग्रामीणों द्वारा चौकी इंचार्ज की छीनी गई पिस्टल और एक सिपाही को मरणासन्न करने की घटना करीब 25 दिन बाद पुलिस अधीक्षक डा.दीक्षा शर्मा के द्वारा चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके अलावा 20 उपनिरीक्षकों का अलग अलग थाना व कोतवाली में स्थानांतरित किया गया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमें में खलबली मची हुई है।

थाना कुरारा के उमराहट गांव में बीते दो दिसंबर को दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ ग्रामीणों ने पथराव करने के साथ साथ एक सिपाही को बंधक बनाकर मरणासन्न कर दिया था। इसके साथ ही हरौलीपुर चौकी इंचार्ज राजेंद्र प्रसाद की सरकारी पिस्टल भी छीन ली थी। जिसके बाद पुलिस ने करीब 19 नामजद व अन्य कई अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के करीब 25 दिन बाद एसपी डा.दीक्षा शर्मा ने हरौलीपुर चौकी में तैनात उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद को लाइन हाजिर करते हुए पुलिस लाइन में तैनात दारोगा चंद्रभान को हरौलीपुर मनकी चौकी प्रभारी बनाया गया है।

इसके अलावा 20 अन्य उपनिरीक्षकों के भी तबादले इधर से उधर किए हैं। एसपी द्वारा जारी की गई स्थानांतरण सूची के क्रम में सदर कोतवाली के एसआइ सुरेंद्र पाल को चौकी प्रभारी यमुना बैंक सदर कोतवाली, कपिल मलिक को थाना सिसोलर से चौकी प्रभारी सुरौली थाना सुमेरपुर, एसआइ शिवसहाय को चौकी प्रभारी रामलीला मैदान थाना राठ, वरुण कुमार को राठ कोतवाली से चौकी प्रभारी कोट बाजार राठ, गौरव शुक्ला को राठ से चौकी प्रभारी सब्जी मंडी राठ, राजीव कुमार साहू को मुस्करा से चौकी प्रभारी मौदहा बांध मुस्करा, ईश्वर नरायन को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी सरीला थाना जरिया, प्रिंस दीक्षित को राठ से वरिष्ठ उपनिरीक्षक राठ, ब्रजेश कुमार सिंह को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना कुरारा, दुर्गेश कुमार राय को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना सुमेरपुर, शांतनु चतुर्वेदी को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना जरिया, मोहनलाल व हरिप्रताप सिंह को पुलिस लाइन से थाना ललपुरा, दिलीप कुमार व स्वदेश कुमार सिंह को थाना मुस्करा, राकेश कुमार व अझय कुमार सिंह को पुलिस लाइन से थाना सिसोलर, सुमित नारायन को पुलिस लाइन से महिला थाना, वीरेंद्र कुमार को पुलिस लाइन से कोतवाली नगर स्थानांतरित किया गया है।