हमीरपुर में दो पक्षों में धारदार हथियार चले, मां-बेटे समेत छह जख्मी
हमीरपुर के मौदहा में धारदार हथियारों से लैस 10 लोगों ने एक घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में तीन महिलाओं सहित छह लोग गंभीर रूप से ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मौदहा(हमीरपुर)। मौदहा के करहिया गांव में सोमवार सुबह नशेबाजी के विवाद में दो पक्षों में लाठी-डंडों के साथ धारदार हथियार चले। घटना में मां-बेटे समेत छह लोग लहूलुहान हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों से 16 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
मौदहा कोतवाली क्षेत्र के करहिया गांव निवासी 45 वर्षीय नीलम पत्नी स्वतंत्र ने बताया कि सुबह करीब नौ बजे पड़ोस में रहने वाले जयकरण, मिश्रीलाल, मिश्रीलाल के पुत्र रोहित व मोनू, नरसिंह, बलबीर, हरीश, अजय, कल्लू व रणविजय ने फरसा, कुल्हाड़ी व चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़िता व उसके पुत्र बृजेश के सिर में गहरा घाव हो गया है।
बीच बचाव के दौरान परिवार की वंदना, बाबू, रामभगत व पुनिया को भी पीटकर लहूलुहान कर दिया है। घटना के बाद जानमाल की धमकी देते हुए भाग सभी निकले। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी पहुंचाया गया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शराब के नशे में विवाद हुआ है। दोनों पक्ष आमने-सामने रहते हैं। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के साथ मारपीट की है। एक पक्ष के 10 लोगों तथा दूसरे पक्ष के छह लोगों को नामजद कर मुकदमा दर्ज किया गया है। घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इधर, महोबा में सफाई कर्मियों की पिटाई से आक्रोश, कार्रवाई की मांग
सफाई कर्मियों के साथ मारपीट की घटना में अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से साथी कर्मियों में आक्रोश है। उन्होंने तहसील में प्रदर्शन करते हुए अधिशाषी अधिकारी अवधेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई कराने की मांग की है। हरवंश, सीताराम, रामसेवक, छुट्टन, सुमित, रमाकांत, देवेंद्र सहित बड़ी संख्या में सफाई कर्मी तहसील पहुंचे। उन्होंने बताया कि बताया कि एक जनवरी को रैन बसेरा रोडवेज में तैनात सफाई कर्मी आकाश के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी थी। इसके बाद तीन जनवरी को भी परमानंद चौराहे पर अलाव में तैनात सफाई कर्मी विजय के साथ मारपीट की घटना हुई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कर्मियों ने कहा कि जल्द कार्रवाई न होने पर वह आंदोलन करेंगे। ईओ अवधेश कुमार ने कर्मियों को पुलिस से बात कर कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया।
