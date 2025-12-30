हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बाइक रेलिंग से टकराई, दो युवकों की मौत

संवाद सहयोगी, राठ(हमीरपुर)। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिया मार्ग स्थित 148 नंबर पर तेज रफ्तार बाइक सवार एक्सप्रेसवे की रेलिंग से टकरा गए। इस हादसे बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्च्युरी में रखा दिए हैं। अभी तक मृतकों के स्वजन नही पहुंचे हैं। इस घटना से स्वजन बेहाल हैं। इस दौरान दोनों बाइक सवार युवक हेलमेट नही लगाए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



मप्र के छतरपुर जनपद के नौगांव निवासी प्रत्यूष बाजपेई पुत्र संतोष बाजपेई अपने साथी आयुष मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा के साथ बाइक से नौगांव से राठ होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रास्ते उरई की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में मंगलवार की शाम को जरिया थाने के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के 148 नंबर पर उनकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की रेलिंग से टकरा गई।