    हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बाइक रेलिंग से टकराई, दो युवकों की मौत

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:28 PM (IST)

    हमीरपुर के राठ में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक एक्सप्रेसवे की रेलिंग से टकरा गई। ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, राठ(हमीरपुर)। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिया मार्ग स्थित 148 नंबर पर तेज रफ्तार बाइक सवार एक्सप्रेसवे की रेलिंग से टकरा गए। इस हादसे बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्च्युरी में रखा दिए हैं। अभी तक मृतकों के स्वजन नही पहुंचे हैं। इस घटना से स्वजन बेहाल हैं। इस दौरान दोनों बाइक सवार युवक हेलमेट नही लगाए थे।

    मप्र के छतरपुर जनपद के नौगांव निवासी प्रत्यूष बाजपेई पुत्र संतोष बाजपेई अपने साथी आयुष मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा के साथ बाइक से नौगांव से राठ होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रास्ते उरई की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में मंगलवार की शाम को जरिया थाने के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के 148 नंबर पर उनकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की रेलिंग से टकरा गई।

     

    इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गए। जिसके बाद मौके पर पहुंची यूपीडा की टीम ने घायल दोनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ ले गए। जहां चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। जरिया थानाध्यक्ष दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्वजन को घटना की सूचना दे दी गई है। मृतकों के स्वजन के आने के बाद बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं।