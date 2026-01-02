Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बेकाबू डंपर ने ऑटो को टक्कर मारते हुए 2 KM तक घसीटा, ऑटो चालक की दर्दनाक मौत; 3 लोग घायल

    By Ankur Kumar Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:29 AM (IST)

    सुमेरपुर में एक तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को टक्कर मारकर करीब दो किलोमीटर तक घसीटा। इस भीषण हादसे में ऑटो चालक अंकित कुशवाहा (21) की मौके पर ही मौत हो गई ...और पढ़ें

    Hero Image

    घटना में क्षतिग्रस्त हुआ ऑटो व लोगों की लगी भीड़

    संवाद सत्र, जागरण हमीरपुर। सुमेरपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने ऑटो में टक्कर मारते हुए उसे करीब दो किलोमीटर तक घसीट ले गया। जिसमें चालक की करीब पांच सौ मीटर दूर डंपर में फंसे ऑटो से गिरने पर मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसमें सवार तीन सवारियां घायल हो गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लेकर डंपर को कब्जे में लिया है। गुरुवार की शाम करीब आठ बजे कबरई से कानपुर की तरफ जा रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने फैक्टरी एरिया के पास सवारियों से भरी एक ऑटो में टक्कर मार दी।

    टक्कर लगने के बाद ऑटो डंपर में फंस गया और डंपर उसे करीब दो किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इसी बीच डंपर में फंसा ऑटो चालक इंगोहटा गांव निवासी 21 वर्षीय अंकित कुशवाहा पुत्र छोटेलाल की करीब पांच सौ मीटर दूर जाकर सड़क पर गिर गया जिसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    वहीं ऑटो में सवार इंगोहटा निवासी रोहित घायल हो गया। इसके बाद डंपर चालक ने गाड़ी को और तेज भगाया और कस्बा के केंद्रीय विद्यालय के पास पैदल जा रहे सिसोलर निवासी सुरेंद्र कुमार को टक्कर मार दी।

    इसके बाद पशु बाजार के पास बिलहड़ी निवासी साइकिल से जा रहे सीताराम को टक्कर मार दी। जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक डंपर को भगाता हुआ थाने के पास पहुंचा और डंपर को खड़ा करके थाने में जा घुसा। जिसपर चालक को पकड़ने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ थाने जा पहुंची।

    पुलिस से चालक को हिरासत में ले लिया है तथा डंपर को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कराया है। पुलिस ने ऑटो चालक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया है। घायल रोहित को गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर किया है।

    यह भी पढ़ें- 'लड़की मेरे पास है, ढूंढने की कोशिश मत करना वरना'..., लापता किशोरी के पिता को आया धमकी भरा कॉल; थाने पहुंचा पीड़ित