बेकाबू डंपर ने ऑटो को टक्कर मारते हुए 2 KM तक घसीटा, ऑटो चालक की दर्दनाक मौत; 3 लोग घायल

संवाद सत्र, जागरण हमीरपुर। सुमेरपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने ऑटो में टक्कर मारते हुए उसे करीब दो किलोमीटर तक घसीट ले गया। जिसमें चालक की करीब पांच सौ मीटर दूर डंपर में फंसे ऑटो से गिरने पर मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसमें सवार तीन सवारियां घायल हो गईं।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लेकर डंपर को कब्जे में लिया है। गुरुवार की शाम करीब आठ बजे कबरई से कानपुर की तरफ जा रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने फैक्टरी एरिया के पास सवारियों से भरी एक ऑटो में टक्कर मार दी।

टक्कर लगने के बाद ऑटो डंपर में फंस गया और डंपर उसे करीब दो किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इसी बीच डंपर में फंसा ऑटो चालक इंगोहटा गांव निवासी 21 वर्षीय अंकित कुशवाहा पुत्र छोटेलाल की करीब पांच सौ मीटर दूर जाकर सड़क पर गिर गया जिसकी मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं ऑटो में सवार इंगोहटा निवासी रोहित घायल हो गया। इसके बाद डंपर चालक ने गाड़ी को और तेज भगाया और कस्बा के केंद्रीय विद्यालय के पास पैदल जा रहे सिसोलर निवासी सुरेंद्र कुमार को टक्कर मार दी। इसके बाद पशु बाजार के पास बिलहड़ी निवासी साइकिल से जा रहे सीताराम को टक्कर मार दी। जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक डंपर को भगाता हुआ थाने के पास पहुंचा और डंपर को खड़ा करके थाने में जा घुसा। जिसपर चालक को पकड़ने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ थाने जा पहुंची।