गोरखपुर में बाइक टक्कर बाद पिटाई से किशोर की हुई थी मौत, पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

गोरखपुर के सहजनवा में बाइक की टक्कर के बाद आकाश निषाद नामक किशोर की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस से हत्या की धारा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि गाँव में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और परिवार को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

जागरण संवाददाता, सहजनवा। बाइक की टक्कर के बाद हुए विवाद और मारपीट में 14 वर्षीय आकाश निषाद की मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बुधवार को पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है और पीड़ित परिवार हत्या की धारा बढ़ाने की मांग कर रहे है। हालांकि पुलिस किशोर की मौत को दुर्घटना मान रही है, जबकि परिजनों ने तहरीर में पीट-पीटकर हत्या करने की बात कहीं है।

बनकटिया निवासी आकाश निषाद पुत्र दिलीप निषाद मंगलवार को अपने दोस्तों के साथ बाइक से सहजनवा कस्बे में मेला देखने आया था। लौटते समय कस्बे में एक अन्य बाइक से टक्कर हो गई, जिससे कहासुनी और फिर विवाद बढ़ गया।

इसी दौरान मारपीट में आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। आक्रोशित परिजनों ने हंगामा किया और सड़क पर जाम भी लगाया। देर शाम पुलिस और प्रशासन के समझाने पर स्वजन शांत हुए और आकाश का अंतिम संस्कार कालेसर मोक्षधाम पर किया गया।