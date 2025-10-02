गोरखपुर में प्रतिमा विसर्जन को लेकर तीन दिनों तक बदला रहेगा शहर की यातायात व्यवस्था, यहां देखें पूरा रूट
गोरखपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के कारण 2 से 4 अक्टूबर तक यातायात में बदलाव किया गया है। भारी वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा केवल एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों को छूट दी जाएगी। लखनऊ वाराणसी आजमगढ़ और कुशीनगर से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान शहर में भारी संख्या में जुलूस और भीड़ को देखते हुए दो, तीन व चार अक्टूबर को यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया गया है। यह व्यवस्था प्रतिमा विसर्जन के दिन दोपहर चार बजे से लेकर विसर्जन समाप्ति तक लागू रहेगी।
एसपी यातायात ने स्पष्ट किया है कि एंबुलेंस व इमरजेंसी वाहनों को छोड़ इस दौरान भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें और अनावश्यक यात्रा से बचें।
डायवर्जन व्यवस्था इस प्रकार है
- -लखनऊ की ओर से आने वाले भारी वाहन सहजनवां बाईपास जीरो प्वाइंट से डायवर्ट कर बाघागाड़ा, रामनगर करजहां व जंगल कौड़िया फोरलेन होकर गंतव्य की ओर भेजे जाएंगे।
- - वाराणसी, आजमगढ़, मऊ व बड़हलगंज से आने वाले वाहन बेलीपार थाना क्षेत्र के बाधागाड़ा फोरलेन से डायवर्ट होंगे, जो रामनगर करजहां व कालेसर होकर आगे बढ़ेंगे।
- - कुशीनगर से आने वाले भारी वाहन कोनी फोरलेन से होते हुए रामनगर करजहां होकर शहर से बाहर भेजे जाएंगे।
- - देवरिया की ओर से आने वाले वाहन रामनगर करजहां फोरलेन व बाघागाड़ा होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे।
- - गोरखपुर बस अड्डे से लखनऊ व वाराणसी की ओर जाने वाली रोडवेज बसें पैडलेगंज व मोहद्दीपुर चौराहा से होकर देवरिया बाईपास, रामनगर करजहां होते हुए भेजी जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर चार पहिया वाहन भी डायवर्ट किये जायेंगे।
- - नौसड़ चौराहा से टीपी नगर की ओर आने वाली रोडवेज बसें बाघागाड़ा, रामनगर करजहां व कालेसर होकर चलेंगी।
- - आयल टैंकर, गैस टैंकर, दुग्ध व अन्य सरकारी वाहन विश्वविद्यालय चौराहा, मोहद्दीपुर, चारफाटक ओवरब्रिज, कौवाबाग बाईपास, असुरन, खजांची, स्पोर्ट्स कालेज होकर रामनगर, इंडस्ट्रियल एरिया, बरगदवा चौराहा से फरेन्दा-सोनौली की ओर भेजे जाएंगे।
- - फरेन्दा व पीपीगंज की ओर से गोरखनाथ मंदिर की दिशा में आने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इन्हें बरगदवा, इंडस्ट्रियल एरिया, रामनगर, स्पोर्ट्स कालेज, खजांची होते हुए देवरिया व कुशीनगर भेजा जाएगा।
- - नौसड़ तिराहे से तीन व चार पहिया वाहन विसर्जन समाप्ति तक डायवर्ट रहेंगे। ये वाहन बाघागाड़ा, रामनगर करजहां होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे।
