गोरखपुर में प्रतिमा विसर्जन को लेकर तीन दिनों तक बदला रहेगा शहर की यातायात व्यवस्था, यहां देखें पूरा रूट

गोरखपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के कारण 2 से 4 अक्टूबर तक यातायात में बदलाव किया गया है। भारी वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा केवल एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों को छूट दी जाएगी। लखनऊ वाराणसी आजमगढ़ और कुशीनगर से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण