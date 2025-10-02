गोरखपुर में महिला का जेवर समेत बैग लेकर भागने वाला ई रिक्शा चालक गिरफ्तार, गहने बरामद
गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके में पुलिस ने एक ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है जिसने एक महिला यात्री का जेवर और बैग चुरा लिया था। महिला बसंती देवी अपनी बहन के घर जा रही थी जब चालक मौका पाकर उसका बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी देवेन्द्र कुमार को पकड़ा और चोरी किए गए जेवरात बरामद किए।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल पुलिस ने बड़गो न्यू कालोनी वार्ड नंबर 11 की रहने वाली बसंती देवी का जेवर समेत बैग लेकर भागने वाले ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से चोरी गए जेवरात व बैग बरामद कर लिया है।
आरोपित की पहचान रामगढ़ताल थाना के रानीबाग निवासी देवेन्द्र कुमार के रूप में हुई। जो मूलरूप से सिकरीगंज के मलाव का रहने वाला है। पूछताछ के बाद पुलिस ने बुधवार को आरोपित चालक को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
बसंती देवी सोमवार शाम घर में रखे सात लाख रुपये कीमत के जेवरात को बैग में रखकर संतकबीरनगर निवासी बहन के घर जा रही थी। मौलवी चक से उसने रुस्तमपुर ढाला जाने के लिए ई-रिक्शा पकड़ा।
रास्ते में दुर्गा प्रतिमा देखकर वह पूजा करने के लिए रिक्शा से उतर गईं। इसी बीच मौका पाकर चालक उनका बैग लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही रामगढ़ताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पास में लगे सीसी कैमरे के फुटेज खंगाले। फुटेज में ई-रिक्शा चालक की तस्वीर कैद हो गई है।
थाना प्रभारी नितीन रघुराथ श्रीवास्तव ने बताया कि सीसी कैमरे की मदद से ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी गए जेवरात बैग समेत बरामद कर लिया गया।
