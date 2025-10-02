गोरखपुर में महिला का जेवर समेत बैग लेकर भागने वाला ई रिक्शा चालक गिरफ्तार, गहने बरामद

गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके में पुलिस ने एक ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है जिसने एक महिला यात्री का जेवर और बैग चुरा लिया था। महिला बसंती देवी अपनी बहन के घर जा रही थी जब चालक मौका पाकर उसका बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी देवेन्द्र कुमार को पकड़ा और चोरी किए गए जेवरात बरामद किए।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल पुलिस ने बड़गो न्यू कालोनी वार्ड नंबर 11 की रहने वाली बसंती देवी का जेवर समेत बैग लेकर भागने वाले ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से चोरी गए जेवरात व बैग बरामद कर लिया है।

आरोपित की पहचान रामगढ़ताल थाना के रानीबाग निवासी देवेन्द्र कुमार के रूप में हुई। जो मूलरूप से सिकरीगंज के मलाव का रहने वाला है। पूछताछ के बाद पुलिस ने बुधवार को आरोपित चालक को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।