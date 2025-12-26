तिनकोनिया बना उत्तर प्रदेश का पहला 'जल अर्पण' गांव, हर घर में 24 घंटे नल से जल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सौ साल तक उपेक्षा का दंश झेलने को मजबूर रहा वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर तीन के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रतिवर्ष दिवाली मनाने के लिए भी विख्यात यह गांव अब प्रदेश का पहला और देश का दूसरा जल अर्पण गांव बन गया है। इसका आधिकारिक शुभारंभ शुक्रवार (26 दिसंबर) को गांव में जल अर्पण कार्यक्रम मनाने के साथ हो जाएगा।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर तीन राज्य का ऐसा पहला गांव बन गया है जहां प्रत्येक घर में चौबीस घंटे नल से जल की आपूर्ति हो रही है। इस कारण इस गांव को जल अर्पण गांव का दर्जा दिया जा रहा है। जल निगम ग्रामीण की तरफ से शत प्रतिशत घरों में नल से जलापूर्ति का ट्रायल तीन महीने से चल रहा था।

इसकी वजह है मुख्यमंत्री योगी का इस गांव के प्रति विशेष अनुराग। योगी यहां वर्ष 2009 से ही बतौर सांसद यहां दिवाली मनाते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने खुद द्वारा शुरू की गई परंपरा में रुकावट नहीं आने दी। उन्होंने वनटांगियों की बदहाली, खुशहाली में बदल दिया है। बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ लोकसभा में वनटांगिया अधिकारों के लिए लड़कर 2010 में अपने स्थान पर बने रहने का अधिकार पत्र दिलाया।