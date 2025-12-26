गोरखपुर में कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर दिनदहाड़े छात्र की हत्या, पुराने विवाद में चली गोली

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपराइच के कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे दिनदहाड़े फायरिंग की घटना में 11वीं के छात्र की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुधीर भारती के रूप में हुई है, जो कस्बे का रहने वाला है। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय को तत्काल बंद कर दिया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के समय सुधीर खेल मैदान में मौजूद था और मोहल्ले के कुछ लड़कों को बाइक चलाना सिखा रहा था। इसी दौरान मोहल्ले के चार युवक पहुंचे। आरोप है कि पहले से चल रहे विवाद में तमंचा निकालकर फायर कर दिया।