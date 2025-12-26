गोरखपुर में कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर दिनदहाड़े छात्र की हत्या, पुराने विवाद में चली गोली
गोरखपुर के कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के खेल मैदान में दिनदहाड़े एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना पुराने विवाद का परिणाम बताई जा रही है। पुलिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपराइच के कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे दिनदहाड़े फायरिंग की घटना में 11वीं के छात्र की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुधीर भारती के रूप में हुई है, जो कस्बे का रहने वाला है। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय को तत्काल बंद कर दिया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के समय सुधीर खेल मैदान में मौजूद था और मोहल्ले के कुछ लड़कों को बाइक चलाना सिखा रहा था। इसी दौरान मोहल्ले के चार युवक पहुंचे। आरोप है कि पहले से चल रहे विवाद में तमंचा निकालकर फायर कर दिया।
गोली सीधे सुधीर को लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दोपहर एक बजे स्कूल के खेल मैदान में गोली चलने की सूचना मिलते ही छात्रों और शिक्षकों में दहशत फैल गई। खेल मैदान के साथ-साथ स्कूल परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।
मृतक का सुधीर उर्फ भोला भारती की फाइल फोटो। जागरण
कई छात्र डर के मारे कक्षाओं से बाहर निकल आए। सूचना पर पिपराइच पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, फायरिंग करने वाले आरोपी मोहल्ले के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो घटना के बाद से फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस टीमों को लगाया गया है और संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। घटना से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
