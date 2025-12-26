पत्नी की वॉट्सऐप चैट में 'Delete for everyone' देख गुस्साया पति, घर में कांड कर बनाया ऐसा बहाना, गांववालों के उड़े होश
गोरखपुर में एक पति ने पत्नी की वॉट्सऐप चैट में 'डिलीट फॉर एवरीवन' देखकर गुस्से में घर में तोड़फोड़ की और एक अजीब बहाना बनाया, जिससे गांववाले हैरान रह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चार दिन तक खुशबू का शव जमीन के नीचे दबा रहा।आरोपित सामान्य जीवन चलता रहा।घर में बहू के न दिखने पर सवाल उठते रहे, लेकिन हर बार पति अर्जुन यही कहकर बात टाल देता था कि विवाद के बाद खुशबू घर छोड़कर चली गई है।
दो दिन पहले पत्नी को ढूंढ़ते हुए ससुराल गया और बताया कि खुशबू घर से 3000 रुपये व मोबाइल फोन लेकर चली गई है। इसी झूठ के सहारे वह खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश करता रहा।
हत्या के बाद अर्जुन पूरी तरह सामान्य दिखने की कोशिश करता रहा। मां के अलावा पिता श्याम नारायण जब भी खुशबू के बारे में पूछते, वह विवाद का हवाला देकर यही कहता कि वह नाराज होकर कहीं चली गई है। गांव की महिलाओं और पड़ोसियों को यह जवाब शुरू से ही खटक रहा था।
बहू का अचानक गायब होना, किसी से कोई संपर्क न होना और घर के पीछे हाल ही में खुदी मिट्टी ने लोगों के मन में अनहोनी की आशंका पैदा कर दी।धीरे-धीरे गांव में चर्चाएं तेज हो गईं। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि मामला सामान्य नहीं है। कई ग्रामीणों ने श्याम नारायण से साफ कहा कि पुलिस को सूचना देना जरूरी है।
गांव वालों के दबाव और खुद के मन में उठ रहे सवालों के बीच श्याम नारायण आखिरकार बेलघाट थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने मायके पक्ष को भी सूचना दी।गुरुवार को पुलिस के गांव में पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल गया।
अर्जुन से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तो वह घबरा गया और बार-बार बयान बदलने लगा। पुलिस ने जब घर के पीछे खुदाई कराने का फैसला किया तो उसकी बेचैनी साफ नजर आने लगी। जैसे ही करीब छह फीट नीचे दबा शव बाहर निकला, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। घर के आसपास भारी भीड़ जुट गई और हर चेहरा दहशत व हैरानी से भरा था।
पुलिस के अनुसार रविवार की रात अर्जुन ने खुशबू से मोबाइल फोन मांगा।इनकार करने पर विवाद बढ़ गया। एक नंबर से आए वाट्सएप मैसेज को खुशबू ने डिलीट कर दिया। मैसेज डिलीट होते ही अर्जुन को शक और गहरा हो गया।पूछताछ के दौरान दोनों के बीच कहासुनी तेज हो गई और गुस्से में अर्जुन ने खुशबू का गला दबा दिया जिससे उसकी कुछ ही देर में मौत हो गई।
दो माह पहले खुशबू के पिता की हुई थी मौत
खुशबू की शादी अर्जुन से 25 जून 2023 को हुई थी। उसके पिता तीरथ प्रसाद की दो माह पहले एक हादसे में मौत हो चुकी थी, जबकि मां सुनीता देवी का भी पहले ही निधन हो चुका है। मायके में खुशबू के दो छोटे भाई गोलू (13) और कन्हैया (11) तथा आठ वर्षीय बहन आकांक्षा हैं।
माता-पिता के न रहने के कारण खुशबू पूरी तरह ससुराल के सहारे थी। श्याम नारायण राजगीर मिस्त्री का काम करते हैं। उनकी पत्नी ने उनको फोन करके खुशबू के गायब होने की जानकारी दी। आरोपित के दो छोटे भाई भी हैं, जिसमें एक बाहर रहकर मजदूरी करता है और घर पर रहकर मजदूरी करता है।
