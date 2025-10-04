Language
    Indian Railways News: गोरखपुर-देवरिया रूट के ओएचई पर गिरा पेड़, वैशाली, पूर्वांचल एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें ठप

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:15 PM (IST)

    गोरखपुर-देवरिया रेलखंड पर पेड़ गिरने से ओएचई लाइन बाधित हो गई जिससे ट्रेनों का संचालन ठप हो गया। वैशाली एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन पर और पूर्वांचल एक्सप्रेस कैंट स्टेशन पर खड़ी हैं। लखनऊ-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को गोरखपुर में रोक दिया गया है। कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है और कुछ निरस्त कर दी गई हैं। रेलवे कर्मचारी बिजली के तार को दुरुस्त करने में लगे हैं।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल स्थित गोरखपुर-देवरिया रेलखंड पर गौरीबाजार से बैतालपुर के बीच शनिवार को सुबह 09:30 बजे के आसपास भारी वर्षा के दौरान डाउन लाइन के ओएचई (ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन) पर एक हरा पेड़ गिर गया।

    बिजली के तार पर पेड़ के टकराते ही आग की लपटे निकलने लगीं। हरे पेड़ में आग लग गई। आंधी-बारिश के बीच हरा पेड़ धू-धू कर जलने लगा। आग लगने से गोरखपुर से देवरिया के बीच स्थित ओएचई का पावर सप्लाई कट गया।

    जो ट्रेनें जहां भी वहीं खड़ी हो गईं। गोरखपुर से देवरिया रूट पर ट्रेनों का संचालन लगभग पूरी तरह ठप है। ट्रेनों के पहिये थमने से गोरखपुर, कैंट, देवरिया, भटनी, छपरा और वाराणसी स्टेशनों पर यात्री परेशान हैं।

    ट्रेनों का संचालन ठप होने से 12554 वैशाली एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन और पूर्वांचल एक्सप्रेस कैंट स्टेशन पर खड़ी है। 15104 और 15103 इंटरसिटी एक्सप्रेस भटनी जंक्शन पर रोक दी गई है। पाटलिपुत्र जा रही लखनऊ-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को गोरख्पुर में ही रोक दिया गया है। अब यह ट्रेन गोरखपुर से ही वापस हो जाएगी।

    18201, 15934, 15231 और 15903 एक्सप्रेस का मार्ग बदल दिया गया है। यह ट्रेन अयोध्या और बनारस रूट से चलाई जाएंगी। अभी तक छह ट्रेनें टर्मिनेट और पांच ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन हो चुका है। चार ट्रेनों को रास्ते में रोक दिया गया है। 15130, 15129, 05163 और 05164 नंबर की ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं।

    रेलवे के इंजीनियर्स और कर्मचारी रेल लाइन पर गिरे पेड़ को हटाने तथा बिजली के तार को दुरुस्त करने में जुट हैं। समाचार लिखे जाने तक ट्रेनों का संचालन अभी ठप है। स्टेशनों पर ट्रेनों की अपडेट जानकारी दी जा रही है। सुरक्षा बल के जवान रेलकर्मियों के सहयोग से यात्रियों का सहयोग करने में जुटे हुए हैं।