गोरखपुर में तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर की रेलिंग तोड़ स्कार्पियो से भिड़ी, एक की मौत

गोरखपुर के नौकायन मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें समीर शुक्ला नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में एक स्कार्पियो से टकरा गई। समीर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नौकायन मार्ग पर शुक्रवार की शाम पांच बजे तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर डिवाइडर की रेलिंग को तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा घुसी और स्कार्पियो से टकरा गई। जोरदार टक्कर में बिना बेल्ट लगाए कार चला रहे रूस्तमपुर के नहर रोड निवासी समीर शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई।

वही बगल में बैठा दोस्त सिद्धार्थनगर कालोनी निवासी अनुपम ओझा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनुपम का दाहिना हाथ टूट गया है और पैर में गंभीर चोट आई है। इस हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और आगे का हिस्सा चपट हो गया था।

दूसरी ओर, स्कार्पियो में सवार एनएचआई के अधिकारी समेत चालक भी घायल हो गया। एनएचआई अधिकारी को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज रेफर किया गया है। इस घटना के बाद मौके लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर रामगढ़ताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे युवकों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया।

नौकायन रोड तारामंडल में गाड़ी की ठोकर से क्षतिग्रस्त डिवाईडर पर बना रेलींग। जागरण स्थानीय लोगों के अनुसार, कार नौकायन की तरफ से पैडलेगंज की तरफ आ रही थी। रफ्तार तेज होने के चलते चंपा देवी पार्क के सामने अनियंत्रित हो गई और डिवाडर पर लगे लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए दूसरे लेन पर आ गई और पलटी खाते हुए पैडलेगंज की तरफ से आ रही स्कार्पियों से टकरा गई।